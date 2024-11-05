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Экономика

Экспорт растительной продукции из Нижегородской области вырос за год в 3,5 раза

13 ноября 2024 09:56  [45] Экономика

За 10 месяцев 2024 года количество экспортных поставок растительной продукции из Нижегородской области увеличилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.

Так, в ведомство поступило 5313 заявлений на оформление фитосанитарных сертификатов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экспортные отгрузки подкарантинной продукции с территории Нижегородской области.

После рассмотрения выдано 5240 фитосанитарных сертификатов на экспорт продукции в 27 стран ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджан, Алжир, Беларусь, Бельгию, Китай, Египет, Польшу, Турцию, Узбекистан, Латвию, Туркменистан, Нигерию, Узбекистан и другие.

В прошлом году в январе-октябре было выдано 1530 фитосанитарных сертификатов для отправки продукции за пределы РФ.

Нижегородские компании в этом году экспортировали, преимущественно, зерно и зернопродукты, торфяной субстрат, пиломатериалы и иные лесоматериалы, изделия из древесины (черенки для инструментов, палочки для мороженного, ручки для кистей), древесный упаковочный материал, плодоовощную продукцию, сушеные фрукты, грибы свежие, приправы и пряности, а также посадочный материал плодовых культур.

СПРАВКА:

Подкарантинная продукция — это растения, продукция, тара, упаковка, почва, организмы или материалы, которые могут быть носителями карантинных объектов и (или) способствовать их распространению и в отношении которых необходимо принятие карантинных фитосанитарных мер.

Согласно Федеральному закону от 21 июля 2014 года №206-ФЗ "О карантине растений", к подкарантинной продукции относятся, например: продукты растительного происхождения (фрукты, овощи, зерно и т. д.); растения и их части (цветы и бутоны, ветки, клубни, семена); почва (торф, грунт); тара и упаковка (в том числе в качестве груза); плетёные и бондарные изделия, материалы (древесина, бамбук, текстильные волокна и т.д.), организмы (насекомые, бактерии и прочие в качестве материала для исследований).

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Теги:
Россельхознадзор Экспорт
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