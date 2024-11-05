Эксперты прогнозируют снижение цен на вторичное жилье Экономика

Эксперты прогнозируют в ближайшее время снижение цен на вторичное жилье, сообщает РБК.

Среди основных причин указываются высокие ставки по ипотеке, высокая ключевая ставка, конкуренция с новостройками, а также общее снижение спроса на вторичное жилье.

Кроме того, рост объема предложения и разница между "вторичкой" и новой квартирой также может повлиять на падение цены.

Наконец, эксперты напоминают о том, что в случае срочной продажи жилья на "вторичке" цена такой квартиры может быть заметно снижена по рынку.

Напомним, что Нижний Новгород занял первое место по росту цен на "вторичку" по итогам сентября.

Также сообщалось, что цены на вторичное жилье в Нижнем Новгороде немного выросли в августе.