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Общество

В Нижегородской области стартовала акция "Напиши письмо маме"

13 ноября 2024 13:36  [100] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В преддверии Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, в Штабе общественной поддержки "Единой России" сенатор РФ, руководитель Штаба Ольга Щетинина дала старт традиционной акции "Напиши письмо маме" регионального отделения партии.

Поздравить самых дорогих людей в своей жизни смогут все желающие, а уже в праздничные дни каждая мама сможет получить долгожданное письмо от своего ребенка.

"День матери - прекрасный повод напомнить нашим любимым мамам, насколько они важны для нас. Вместе с Почтой России и Женским движением "Единой России" вновь запустили акцию "Напиши письмо маме", идею которой в прошлом году предложил нам житель Нижнего Новгорода Владимир Алексеевич Знаменский. Сегодня вместе с нижегородскими студентами и школьниками написали и отправили открытки своим мамам, - отметила Ольга Щетинина. - В век современных технологий написание писем или отправление открыток становится редкостью. Но ничто не заменит тепло рукописного поздравления. У него особая энергия. Представьте, какой радостью наполнится их сердце, когда они получат от вас весточку! Пусть это будет простое письмо, несколько строк благодарности или трогательная открытка – главное, чтобы оно было написано от души. Поделитесь своими чувствами, расскажите, как много значит для вас их поддержка и любовь".

В Штабе установлен почтовый ящик для писем и открыток. Часть праздничных открыток будет передана военнослужащим в зону СВО, а также нижегородский госпиталь, чтобы каждая мама получила по почте поздравления от своих сыновей.

"Для каждой мамы нет ценнее подарка, чем письмо от ребенка, который сейчас за тысячи километров от тебя стоит на защите нашей страны. Конечно, наших бойцов нет возможности общаться каждый день со своими семьями, с родителями. Из-за выполнения боевых задач не все они смогут просто позвонить маме и поздравить ее с праздником. И мы очень хотим предоставить им такую возможность, чтобы мамы просто улыбнулись в этот день, получив письмо от своего ребенка. Мы передадим эти открытки в воинские части, в наши подразделения, в госпитали, чтобы как можно больше бойцов смогли написать теплые слова для своих мам. А мы обязательно их все доставим до адресатов", - добавила руководитель Координационного центра по поддержке военнослужащих и их семей на базе Дома народного единства, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Дружинина.

Написать письмо маме могут все желающие в Штабе общественной поддержки до 22 ноября по адресу: Нижний Новгород, улица Малая Покровская, 2а. Дополнительная информация по телефону (8-831) 435-13-81. Акция проходит в рамках партийных проектов "Крепкая семья" и "Женское движение Единой России". В народной программе партии уделяется особое внимание поддержке семей и семейных ценностей.

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Теги:
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