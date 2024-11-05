Марат Хуснуллин предупредил о рисках банкротства у некоторых застройщиков Экономика

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предупредил о рисках банкротства у некоторых застройщиков, сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера, власти попытаются не допустить такого сценария.

"Вы знаете в недвижимости в любой стране мира всегда происходят какие-то взлеты и падения. К этому надо подходить системно. Какие-то застройщики плохо рассчитали свою экономику, наверное, они не справятся с задачей, такое возможно", - отметил он.

Марат Хуснуллин также напомнил о действующей с 2019 года системе эскроу-счетов в долевом строительстве жилья. В случае банкротства застройщика дольщики смогут вернуть свои средства.

Ранее сообщалось, что цены на жилье в новостройках Нижнего Новгорода снизились почти на полпроцента.