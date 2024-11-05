"Родительский киберспецназ" на страже: "Ростелеком" рассказывает родителям нижегородских школьников о цифровой безопасности Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" в Нижнем Новгороде дал старт проекту "Родительский киберспецназ" для родителей школьников. Проект направлен на безопасное взаимодействие детей с цифровой средой и возможность влияния взрослых на эту коммуникацию. Первая лекция состоялась в школе №188. Еще три встречи в образовательных учреждениях пройдут на территории жилых комплексов "Белый город" и "Новая Кузнечиха", где провайдер увеличил скорость интернета до 1 Гбит/с.

Спикером проекта выступает директор по работе с массовым сегментом Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Юлия Зорина. Представитель компании рассказывает о том, как лучше обсуждать с детьми постоянно растущие сетевые возможности и риски, защищать личные данные ребенка, использовать инструменты родительского контроля, противостоять кибербуллингу и вовремя распознавать признаки компьютерной зависимости.

Юлия Зорина, директор по работе с массовым сегментом Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Мы предлагаем объяснять детям правила безопасности в интернете, чтобы сформировать у них здоровые цифровые привычки: устанавливать только надежные пароли, применять антивирусы, пользоваться двухфакторной аутентификацией, внимательно подходить к поиску "виртуальных" друзей. Важно помнить о цифровой репутации. Любая публикация остается в сети навсегда и может повлиять на имидж сегодня и даже на возможности трудоустройства в будущем. Советуем родителям обсудить с детьми, какой информаций стоит делиться, а какой — нет. Все это поможет ребятам стать более ответственными обитателями цифрового пространства".

Ксения Гомозова, жительница Новой Кузнечихи, мама школьников 10 и 12 лет:

"На лекции "Ростелекома" я узнала о рисках чрезмерного увлечения детей гаджетами и о том, как избежать постоянного «сидения» в интернете. Запрещать использовать цифровые ресурсы не получится, лучше научить ребенка не терять бдительности во время общения в сети и грамотно распоряжаться временем, которое он проводит в виртуальном пространстве. Для этого нам, взрослым, нужно самим разобраться в вопросах кибербезопасности".

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ростелеком" помогает детям и их родителям ориентироваться в цифровом мире. Эта работа началась не вчера, мы ведем ее уже несколько лет. Сейчас, когда скорость интернета растет, и онлайн-возможности расширяются, это особенно важно. Мы хотим дать взрослым знания, которые обеспечат безопасность в сети и сформируют жизненные приоритеты школьников. Активно используя цифровые ресурсы для работы, учебы и досуга, нужно помнить, что интернет — хороший помощник, но он не может заменить реальную жизнь".

В проекте "Родительский киберспецназ" принимают участие родители школьников средних и старших классов. В течение месяца встречи пройдут также в школах № 54, 187, 49 Советского района Нижнего Новгорода.