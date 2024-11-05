Региональный Совет первичных отделений "Единой России" создан в Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области создан региональный Совет первичных отделений "Единой России". В него вошли представители от каждого городского и муниципального округов области.

Совет станет площадкой для более тесного взаимодействия и диалога активистов в реализации местных и региональных инициатив, повышения эффективности решения вопросов, активного участия жителей в партийной жизни.

"Во всех муниципалитетах работа первичных отделений построена абсолютно по-разному. И нам хочется, чтобы те, кто вошел в Совет, горели своей работой и делились этим желанием с другими активистами на местах. Наша самая главная задача – чтобы первички не существовали только на бумаге, а были действительно эффективным звеном во всей партийной структуре. И мы понимаем, что это может быть выстроено только в связке с людьми и местной властью. Тогда эта работа будет приносить практическую пользу, развивать территории и решать их проблемы. Нам хочется, чтобы у первичек был интерес к этой работе, чтобы они ощущали свою полезность. Для этого мы и проводим анализ их деятельности по всему региону, чтобы понять, где и какая помощь нужна от нас", - сказал первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета "Единой России" Дмитрий Филипенко.

На первом заседании был утвержден руководящий состав Совета. Так, секретарем единогласно избран заместитель председателя Земского собрания Городецкого муниципального округа, секретарь первичного отделения "Мелиораторовское" Сейран Искендеров, а его заместителем – секретарь первичного отделения №52 по ул. Мира города Арзамаса, член федерального Совета первичных отделений партии Денис Дятлов.

"Я выражаю благодарность за поддержку моей кандидатуры. Уверен, что нам удастся выстроить работу так, чтобы это было эффективно и полезно для людей. А включение в региональный Совет кандидатуры Дениса Дятлова позволит выстроить качественный диалог и на федеральном уровне, чтобы мы могли и делиться своими наработками, и перенимать опыт коллег для реализации в Нижегородской области. У каждого, кто вошел в региональный Совет, есть серьезный опыт за плечами, они хорошо знают характер своих территорий. И Совет должен стать как раз той площадкой, где мы будем обмениваться своими наработками и тиражировать успешные практики", - отметил Сейран Искендеров.

В ходе первого заседания была проведена стратегическая сессия, во время которой все участники, разбившись на группы, могли высказать свои предложения по улучшению института первичных организаций. Во время групповой работы секретари первичных отделений обсудили работу в выборный и межвыборный периоды, мотивацию активистов первичек, взаимодействие с вышестоящими партийными органами, а также работу по помощи участникам СВО и их семьям, формированию гуманитарных грузов.

"Региональный совет первичных отделений только начинает свою работу, но уже видно высокую включенность коллег в разработку будущих планов. Задачи первичных отделений зачастую строятся вокруг задач местного отделения. И мы в этой связи служим неким коммуникатором между всеми сторонами процесса. Работа на территориях, взаимодействие с советами ветеранов, первичными отделениями Всероссийского общества инвалидов, молодежными организациями, реализация партийных проектов и народной программы – контроль за строящимися, ремонтируемыми и благоустраиваемыми объектами, рейды народного контроля, мероприятия в рамках различных акций – то, куда важно привлекать всех наших активистов", - подчеркнул исполнительный секретарь Арзамасского отделения партии, секретарь первичного отделения №72 по ул. Карла Маркса города Арзамаса Александр Домахин.

Отдельно активисты остановились именно на нематериальных методах мотивации. К ним отнесли – карьерный рост, возможность обучения и работы в связке с местной властью, участие командообразующих мероприятиях, признание заслуг.

"Этот список, конечно, можно продолжать, но мы остановились на тех пунктах, которые считаем для себя наиболее значимыми. Но уверены, что и секретари первичных отделений должны обладать определенными компетенциями – быть лояльны к власти и быть коммуникабельными, иметь лидерские и управленческие навыки, активную жизненную позицию. И если все звенья будут соответствовать друг другу, то это и приведет к качественной работе и привлечению сторонников", - рассказал в ходе своего выступления секретарь первичного отделения № 2116 Шатковского муниципального округа, главный редактор газеты "Новый путь" Михаил Хрулев.

Участники обратили внимание и на важность диалога среди членов первичных отделений. И в качестве возможных форматов предложили проведение общих собраний, выездных мероприятий и встреч, создание рабочих групп по интересам. А основным способом вовлечения людей в партийную работу назвали организацию малых дел на территориях.

"Есть люди, которые не являются членами или сторонниками партии, но хотят вносить свой вклад в развитие места, где живут. И тогда важно вовлекать таких жителей в наши события. Это могут быть совсем небольшие мероприятия, как субботники. Например, мы у себя совсем недавно проводили акцию по озеленению вновь отремонтированного сквера Победы. Пригласили школьников вместе с родителями. И люди с удовольствием откликаются на такие добрые дела", - поделился секретарь первичного отделения № 1709 городского округа Семеновский, директор Ильино- Заборской школы Александр Ростовцев. Также одним из ключевых моментов в работе первичных отделений участники встречи отметили важность транслирования результатов работы партии на всех уровнях.

Отметим, что первичные отделения – важнейшее звено в партийной структуре. Сейчас в Нижегородской области действует более 2 200 первичек. Перед созданием регионального Совета в Арзамасе, Дзержинске, Княгинино, Семенове и Нижнем Новгороде прошли Форумы первичных отделений "Единой России", которые объединили активистов со всего региона.

Напомним, 2024 год в "Единой России" объявлен Годом первичных отделений по предложению Председателя партии Дмитрия Медведева. Оно было озвучено на XXI Съезде партии в декабре 2023 года.

2 июля 2024 года "Единая Россия" на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева создала федеральный Совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов.