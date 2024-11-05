Аналитики представили рейтинг сервисов цифровой безопасности для жителей Нижегородской области Бизнес

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Агентство J'son & Partners Consulting представило ежегодное исследование сервисов по цифровой безопасности абонентов и пользователей от российских крупнейших экосистем и операторов связи.

Как и в прошлом году, лидирующие позиции продолжает удерживать МТС с наиболее насыщенным и разнообразным предложением решений для цифровой безопасности абонентов. Следом в рейтинге расположились Билайн, Мегафон, Яндекс и T2. Всего аналитики изучали и сравнивали функциональные возможности и комплексность сервисов цифровой безопасности 8 основных игроков рынка, включая Сбер, VK и Т-банк.

В исследовании отмечается, что наличие сервисов защиты от нежелательных и спам-звонков и SMS уже становятся базовыми и присутствуют у многих игроков рынка. При этом компании запускают специализированные сервисы для проактивной борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Например, МТС запустила функцию "Безопасный звонок" - голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Помимо этого, пользователям в приложении компании доступна функция, показывающая уровень безопасности в цифровом формате. Если пользователь находится в полной безопасности, индикатор горит зелёным цветом, а если есть риск, то индикатор становится красным.

В МТС, Сбер и Т2 также доступна функция "Уведомление об утечке данных", которая позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.

Кроме того, аналитики выделяют креативные подходы. Например, "Антифрод-рулетку" от Т-банка - сервис, где звонки телефонных мошенников перехватываются в режиме реального времени и переводятся на специально подготовленных пользователей.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведённого в феврале 2024 года, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы цифровой защиты пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности, обеспечивающие защиту личных данных.

"Спам-звонки стали настоящей напастью для многих нижегородцев. Они отнимают и время, и нервы. С начала 2024 года МТС предотвратила более 19 миллионов нежелательных звонков в Нижегородской области. Антиспам-решения МТС не только экономят время пользователей, но и защищают их от серьезных последствий, таких как потеря денег и утечка персональных данных", — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.