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Бизнес

Резиденты нижегородской инвестиционной инфраструктуры оценят ее эффективность

13 ноября 2024 17:55  [51] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Резидентов нижегородской инвестиционной инфраструктуры приглашают оценить ее эффективность. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, подобные опросы представителей бизнеса проводятся регулярно.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов отметил, что в инвестиционную инфраструктуру региона входят особая экономическая зона "Кулибин", территории опережающего развития, технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные парки.

"Эти элементы инфраструктуры обеспечивают инвестиционную привлекательность Нижегородской области, поэтому важно, чтобы их работа была эффективна и помогала предпринимателям развиваться. Онлайн-опросы - важный инструмент диалога с бизнесом, который позволяет нам регулярно получать «обратную связь» от предпринимательского сообщества", – сказал Максим Черкасов.

Компании смогут оценить спектр предоставленной информации, доступность мест, перечень услуг, а также меры поддержки, которые предоставляются резидентам. Кроме того, у предприятий есть возможность внести предложения по улучшению работы инвестиционной инфраструктуры региона.

Пройти опрос можно в любое удобное время на инвестиционном портале Нижегородской области.

Напомним, для комфортной работы инвесторов в регионе по поручению губернатора Глеба Никитина с 2018 года действует Корпорация развития Нижегородской области, которая работает по принципу "одного окна".

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

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Теги:
Корпорация развития МСП
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