Резиденты нижегородской инвестиционной инфраструктуры оценят ее эффективность

Фото:
Резидентов нижегородской инвестиционной инфраструктуры приглашают оценить ее эффективность. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, подобные опросы представителей бизнеса проводятся регулярно.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов отметил, что в инвестиционную инфраструктуру региона входят особая экономическая зона "Кулибин", территории опережающего развития, технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные парки.
"Эти элементы инфраструктуры обеспечивают инвестиционную привлекательность Нижегородской области, поэтому важно, чтобы их работа была эффективна и помогала предпринимателям развиваться. Онлайн-опросы - важный инструмент диалога с бизнесом, который позволяет нам регулярно получать «обратную связь» от предпринимательского сообщества", – сказал Максим Черкасов.
Компании смогут оценить спектр предоставленной информации, доступность мест, перечень услуг, а также меры поддержки, которые предоставляются резидентам. Кроме того, у предприятий есть возможность внести предложения по улучшению работы инвестиционной инфраструктуры региона.
Пройти опрос можно в любое удобное время на инвестиционном портале Нижегородской области.
Напомним, для комфортной работы инвесторов в регионе по поручению губернатора Глеба Никитина с 2018 года действует Корпорация развития Нижегородской области, которая работает по принципу "одного окна".
О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+