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Общество

Юрий Шалабаев: "В бюджете на 2025 год снизим долю муниципального долга и значительно увеличим социальные расходы"

13 ноября 2024 18:43  [106] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Проект муниципального бюджета на 2025 год внесен в Гордуму Нижнего Новгорода 13 ноября.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, документ является "бюджетом развития".

Главное отличие бюджета-2025 от бюджетов предыдущих периодов – значительный рост расходов по таким ключевым направлениям, как благоустройство, дорожное хозяйство и расселение из ветхого и аварийного жилья. Основную долю расходов (около 60%) продолжит составлять социальная сфера, в которую дополнительно вложат шесть миллиардов рублей. По словам главы города, эти средства пойдут на индексацию зарплат бюджетникам, капитальный и текущий ремонт школ и детсадов, их антитеррористическую защищённость и модернизацию пищеблоков.

"Прогноз доходов бюджета на 2025 год пока запланирован более 66 млрд рублей, что на 23,4% больше первоначального плана доходов текущего года. Если рассматривать "пятилетку", то мы только по прогнозируемым доходам на 2025 год почти в два раза превосходим реально исполненный бюджет 2020-го, – сообщил Юрий Шалабаев в своих социальных сетях. – При этом на благоустройство города мы впервые планируем направить почти 3 млрд руб. На 71% запланировали увеличить средства на содержание, ремонт и строительство дорог. Еще один важный пункт бюджета на 2025 года - расходы на переселение нижегородцев из ветхого и аварийного жилья. В 2025 году по сравнению с 2020-ым они вырастут в 10 раз. В следующем году начнём строить три новых муниципальных дома".

В перспективы 2025 года также вошли реконструкция системы городского освещения и ремонт коммунальных сетей, которые из городского бюджета пока предварительно получат на 700 млн рублей больше, чем в текущем году. Запланирована реализация знаковых для Нижнего Новгорода объектов: восстановление Триумфальной арки, реконструкция ДК "Орджоникидзе", приведение в порядок парков – Автозаводского и имени 1 Мая.

По словам мэра, на этом фоне проект бюджета-2025 предусматривает снижение доли муниципального долга с 75% до 69,4% – по сравнению с 2024 годом.

"Главное, что важно для депутатов, проект бюджета составлен с учетом интересов нижегородцев и полностью отвечает вызовам времени. Финансисты постарались сохранить в балансе динамику роста социальных и инфраструктурных расходов. Средства равномерно распределены по тем ключевым направлениям развития города, на которые мы ориентируемся из года в год, не считая больших проектов, реализация которых ограничена определенными сроками", — поделился мнением председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

Доходы бюджета-2025, предварительно, составят 66, 6 млрд рублей, расходы - 69,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что более 40 правок внесли к II чтению федерального бюджета.

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Теги:
Бюджет Юрий Шалабаев
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