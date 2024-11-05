Победителей конкурса "Нижегородская марка качества" наградили в столице Приволжья Общество

Фото: ФБУ "Нижегородский ЦСМ"

В преддверии Всемирного дня качества, который отмечается ежегодно во второй четверг ноября, в Нижнем Новогороде состоялось награждение победителей регионального конкурса "Нижегородская марка качества - 2024".

В этом году на конкурс поступило 103 заявки от 49 предприятий региона.

Лауреатами стали 45 видов продукции и услуг в шести основных номинациях: продовольственные товары, промтовары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия НХП, услуги для населения и услуги производственно-технического назначения. Список победителей размещён на сайте Нижегородского центра стандартизации, метрологии и испытаний.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов подчеркнул, что конкурс "Нижегородская марка качества" соответствуют целям и задачам нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Важно, что все участники проходят экспертный анализ товаров и производства, на котором она выпускается. Победители смогут маркировать свою продукцию знаком "Нижегородская марка качества" в течение двух лет. Для производителя такой знак - дополнительный аргумент в борьбе за внимание покупателя", - рассказал Максим Черкасов.

Благодаря победе в конкурсе местные компании могут принять участие в федеральном конкурсе "100 лучших товаров России".

"Мы уверены, что проведение независимых конкурсов — это двигатель прогресса, возможность объективной оценки нашей работы, которая мотивирует нас как производителя постоянно совершенствовать технологии, контролировать качество на каждом этапе производства», - отметил исполнительный директор одного из предприятий-лауреатов конкурса "Нижегородская марка качества" - "Нижегородского молочного завода №1" (входит в агрохолдинг "Шахунское молоко") Захар Середа.

Напомним, "Нижегородская марка качества" была утверждена правительством Нижегородской области в 2019 году. Координаторами являются министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и Нижегородский ЦСМ.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).

Нацпроект инициированпрезидентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным Минпромторгом. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.