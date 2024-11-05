Молодогвардейцы организовали открытый диалог студентов с немецкой антифашисткой Лианой Килинч Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В ННГУ им. Н.И. Лобачевского состоялась встреча молодежи с немецкой антифашисткой, председателем благотворительного фонда "Мост мира – помощь жертвам войны" Лианой Килинч, которая переехала в Россию и имеет статус вынужденного переселенца. Организатором мероприятия выступило региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России".

Лиана Килинч – человек с удивительной судьбой. Мать шестерых детей. Она начинала свой путь как медсестра, была рекордсменкой ГДР по велоспорту, а затем посвятила свою жизнь гуманитарным миссиям и антифашистской борьбе. На встрече со студентами она поделилась личным опытом, рассказала о причинах переезда в Россию и о том, как изменила ее жизнь работа на освобожденных территориях в нашей стране. Лиана Килинч с 2015 года помогает Донбассу.

"Сегодня меня пригласили в институт в Нижнем Новгороде. Тема нашей встречи – тема объединения, мост мира, помощь Донбассу, причины русофобии и фашизма в Германии и других странах Европы. Студенты задавали много вопросов и проявляли большой интерес к этим темам. Много вопросов поступало и о моем личном положении и политических преследованиях в Германии, и о том, как мы продолжаем работу в России. Это сотрудничество и обмен – очень важная составляющая в наше время, против фальсификации истории, искажения и стирания истории", - рассказала Лиана Килинч.

Во время открытого диалога студенты узнали, как фонд Лианы Килинч помогает жертвам украинских нацистов на Донбассе, с какими культурными различиями она столкнулась в России и почему, несмотря на давление властей Германии, продолжает бороться за правду. Мероприятие завершилось оживленной дискуссией, в ходе которой студенты задавали вопросы о будущем гуманитарных миссий, международных отношениях и роли России в современном мире.

"Этот диалог вышел честным, видно, что студентам эта тема важна и нужна, особенно от участников событий: к нам в вуз приходили герои – участники СВО, волонтеры, военные врачи, но участник гуманитарной миссии в статусе вынужденного переселенца из Германии – впервые. Были, конечно, вопросы об отношении Запада к России, и почему иностранцы переезжают к нам. Получилось очень информативно, открыто и поистине ценно для нас – молодых людей, живущих в России", - поделилась начальник управления по молодежной политике ННГУ им. Лобачевского Вероника Орлова.

Лиана Килинч продолжит свои встречи с нижегородской молодежью. Следующее мероприятие со студентами состоится в Арзамасе.

"Россия сегодня – это не только страна с богатой историей, но и оплот традиционных ценностей, основа многополярного мира. Нам хорошо известны истории людей, бежавших за границу, думающих, что там они обретут счастливую жизнь и защиту, а получили разочарование, утрату идентичности, а порой и преследование. И все больше иностранцев, таких как Лиана Килинч, стремятся переехать в Россию, чтобы растить здесь детей, заниматься своим делом и строить будущее. Наша страна служит примером стабильности и духовных основ, которые так важны для людей в современном мире. Воспитание осознанной и патриотичной молодежи – это залог нашего будущего. И такие встречи, где студенты могут услышать правду из первых уст, помогают формировать ответственное поколение, которое готово укреплять Россию и наши позиции на мировой арене", - отметил руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Открытый диалог прошел в рамках профилактического проекта ННГУ "Океан UNN". Формат проекта подразумевает встречи с представителями органов государственной власти, лидерами общественных объединений, героями России и участниками специальной военной операции, блогерами и журналистами.

Напомним, вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, поддержка патриотических и духовно-нравственных проектов, защита и сохранение исторической правды являются одними из ключевых задач в направлении "Гражданская солидарность и молодежная политика" народной программы "Единой России".