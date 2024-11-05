Глеб Никитин переизбран в президиум Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Москве 12-13 ноября в мастерской управления "Сенеж" прошел VII съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, участники съезда обсудили вопросы развития системы местного самоуправления, поддержки муниципального сообщества, а также избрали руководящие органы ВАРМСУ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и депутат Госдумы РФ Роман Любарский переизбраны в президиум Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Председатель Совета муниципальных образований Нижегородской области, глава г.о.г. Арзамас Александр Щелоков также остается членом Высшего совета ВАРМСУ.

"Президент России Владимир Владимирович Путин не раз отмечал важность этого уровня власти и его близость людям. Участие в деятельности ВАРМСУ позволяет нам создавать механизмы повышения эффективности работы органов местного самоуправления. У нас в Нижегородской области сложилось сильное и инициативное сообщество муниципальных команд, которые активно участвуют в реализации ключевых проектов и программ. Важно укреплять у них это чувство общности, создавать новые каналы коммуникации всех уровней власти и развивать уже существующие", - отметил Глеб Никитин.

По мнению Александра Щелокова, площадка ВАРМСУ – один из самых эффективных каналов коммуникации между органами власти разных уровней и жителями.

"Авторитет сообщества муниципалитетов сегодня заслуженно признан на самых разных уровнях. Нас слышат и слушают как проводников инициатив и запросов жителей, как представителей местного самоуправления. Благодаря Совету муниципальных образований в регионе и Ассоциации развития местного самоуправления в стране при поддержке Президента России реализуется целый ряд важных для людей решений. И, прежде всего, ВАРМСУ и советы сегодня повышают эффективность управления на местах в условиях часто ограниченных ресурсов", - рассказал Александр Щелоков.

В ближайшее время в ВАРМСУ начнется сбор предложений по присуждению Всероссийской муниципальной премии "Служение", а также подготовка ко второму форуму "Малая Родина – сила России", проведение которого запланировано в апреле. Будет продолжен проект "Муниципальный диалог", суть которого - в донесении актуальных вопросов муниципального сообщества до высшего руководства страны.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления объединяет Советы муниципальных образований всех 89 регионов Российской Федерации. В ноябре 2023 года в ее состав вошли вновь созданные Советы муниципальных образований Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Основная миссия Ассоциации - объединение муниципального сообщества в целях создания условий для всестороннего развития муниципальных образований, консолидации деятельности по выполнению единой муниципальной политики на территории Российской Федерации.