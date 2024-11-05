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Бизнес

В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны

14 ноября 2024 13:02  [99] Бизнес

Фото: пресс-служба МегаФон

Продажи гаджетов в дни акции "11.11" в интернет-магазине МегаФона превысили средненедельные показатели 2024-го в два раза. По сравнению с аналогичной распродажей прошлого года в этом году реализовали в полтора раза больше устройств и аксессуаров. Как показал анализ продаж, пользователи особенно активно интересовались смартфонами, наушниками и умными часами.

В дни проведения распродажи "11.11" россияне приобрели в два раза больше гаджетов по сравнению со средненедельными показателями, а их траты также показали двукратный рост.

Среди смартфонов лидерами распродажи стали Tecno, Xiaomi и Samsung. Самыми топовыми брендами наушников оказались Realme Buds T300, умных часов – Infinix, Apple и Samsung. У Infinix в "часовом" сегменте лидируют Infinix Watch 1, у Apple – Apple Watch Series 10, а у Samsung – Galaxy Watch 7 LTE.

При этом рост спроса на умные часы и наушники – тенденция всего 2024 года. Об этом свидетельствуют и данные рынка, и результаты реализации во всех каналах продаж МегаФона. Продажи умных часов в количественном выражении за 9 месяцев увеличились почти на 40% год к году.

Интерес покупателей к онлайн-распродаже в этом году существенно вырос. Число проданных гаджетов в интернет-магазине МегаФона оказалось выше на 53%, чем в 2023-м.

"Распродажи в ноябре проходят у нас ежегодно. Как и год назад, мы видим самый высокий интерес именно к смартфонам, наушникам и умным часам. Эти категории сегодня являются лидерами рынка, поэтому клиенты ожидаемо стремились приобрести их в дни распродажи по выгодной цене", – поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Распродажу 11.11 в мире также называют "Днём холостяков", который изначально придумали студенты из города Нанкин в Китае в начале 90-х. Со временем к празднику стали приурочивать масштабные скидки, которые подхватили в других странах, в том числе в России. Дату также называют "Всемирным днём шопинга", а распродажи продолжаются в течение нескольких дней до и после 11 ноября. На сегодняшний день этот праздник конкурирует с "Чёрной пятницей", с которой начинается сезон рождественских распродаж.

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Теги:
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