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Бизнес

ВТБ вернул пенсионерам более 100 млн рублей, похищенных мошенниками

14 ноября 2024 13:47  [112] Бизнес

За 10 месяцев этого года ВТБ возместил пенсионерам 108 млн рублей, которые были похищены мошенниками. Из них более 60 млн рублей банк задержал на счетах злоумышленников с помощью системы дроп-мониторинга. Еще более 40 млн рублей пенсионеры получили в рамках бесплатной программы страхования, которая защищает их банковские карты и счета от основных видов мошенничества.

Самой популярной мошеннической схемой в отношении пенсионеров в этом году стала установка вирусного программного обеспечения. Чаще всего оно скрывается под видом популярных приложений: государственных и медицинских сервисов, приложений по оплате коммунальных услуг и банковских сервисов. Мошенники сообщают о новом приложении, которое необходимо установить на устройство клиента, и в результате получают полный доступ к банковским счетам. Они также продолжают использовать социальную инженерию и манипулируют пенсионерами – звонят по телефону и, представляясь сотрудниками государственных учреждений, заставляют пенсионеров переводить деньги якобы на безопасный счет, чтобы потом завладеть их сбережениями.

"Сумма украденных у пенсионеров средств по сравнению с прошлым годом, к сожалению, увеличилась более чем на четверть. Для их защиты уже на следующий месяц после начисления первой пенсии на карту банка мы бесплатно подключаем пенсионерам страхование от мошенничества. Сейчас более 2,3 млн клиентов могут быть уверены, что при мошеннических кражах мы поможем с возмещением средств", – рассказала начальник управления "Старшее поколение" ВТБ Анна Нестерова.

 

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Теги:
ВТБ
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