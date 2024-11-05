Управленцы из Нижнего Новгорода пополнили "Команду России" Политика

Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

Представители Нижегородской области стали участниками программы "Команда России", которая впервые прошла с 11 по 12 ноября в подмосковном кампусе мастерской управления "Сенеж". Об этом сообщает АНО "Россия - страна возможностей".

Программу организовала мастерская управления "Сенеж" совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей". Она объединила 120 управленцев из девяти регионов страны, которые работали над своими лидерскими качествами, над созданием личного бренда госслужащего, а также прошли обучение по проектному управлению, внутренней и внешней коммуникации и экспертному наставничеству. В составе участников были представители Оренбургской, Воронежской, Новгородской, Нижегородской и Кировской областей, а также Красноярского края, Республики Дагестан, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Кабардино-Балкарской Республики.

Действующие управленцы, руководители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, победители проектов и конкурсов АНО "Россия — страна возможностей" на лекциях, семинарах и тренингах вместе с ведущими экспертами в сфере государственного и командного управления обсудили развитие кадровой политики и внедрение ГОС-HR (современной системы управления кадрами в государственной сфере, целью которой является создание условий для повышения кадрового потенциала государственных органов).

Участники также прошли три базовых модуля по лидерству и формированию личного бренда и три профильных модуля по проектному управлению, развитию внутренней и внешней коммуникации, и экспертному наставничеству.

Среди спикеров, которые рассказали участникам программы об особенностях современного государственного управления кадрами в актуальных социально-политических условиях, были декан факультета оценки и развития управленческих кадров института "Высшая школа государственного управления" Президентской академии, член экспертного совета конкурса "Лидеры России" и научный руководитель программы ГОС-HR Илья Шебураков, создатель модели команды 5F и эксперт по развитию управленческих команд Максим Долгов и начальник отдела по подготовке управления кадров и государственной службы губернатора Красноярского края Евгения Дмитрова.

"Мы сейчас живем в непростые времена. России брошен вызов – Россия этот вызов приняла. И для того чтобы победить в этом противостоянии, в том числе с коллективным Западом, нам нужна не только лучшая в мире армия, нам нужна лучшая в мире госслужба. Для того чтобы создать госслужбу номер один в мире, нам нужны современные эффективные технологии, нам нужно правильное целеполагание, нам нужна инфраструктура и нужны люди, которые умеют этим всем пользоваться", – заявил Илья Шебураков.

Завершилась программа встречей с исполнительным директором АНО "Россия — страна возможностей", ректором мастерской управления "Сенеж" Андреем Бетиным, который поблагодарил участников за продуктивную работу и пожелал удачи в формировании собственных эффективных команд. Он отметил, что теперь у управленцев есть все необходимые знания, чтобы менять жизни людей.

"Когда к нам на работу приходит молодой человек, то возникают вопросы: "как его удержать?", "как его развивать?" и "как его продвигать дальше?". Чтобы он становился не кадровым резервом, а кадровым активом. Нам нужны люди, которые изменят ситуацию. Здесь много молодых людей, уже действующих руководителей. Они будут общаться между собой, узнавать друг друга, это будет уже эффективно. В регионах они будут развиваться дальше. На федеральном уровне "Сенеж" формирует большое сообщество развития, движения вперёд. В этом идея проекта "Команда России", – отметил первый проректор мастерской управления "Сенеж" Сергей Бочаров.

Среди спикеров программы была член Думы Нижнего Новгорода, генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина, которая провела лекцию "Экосистема лидерских проектов Нижегородской области".

"Главная миссия проекта "Команда России" – это взрастить команду лидеров в каждом регионе. Самое важное для нас как представителей Нижегородской области – передавать опыт лидеров и команды нашего региона. И сегодня мы поделились системой развития наших лидерских проектов с коллегами. Потому что мы верим в сообщество и верим в то, что с помощью обмена опытом можно сделать многое", – поделилась Мария Самоделкина.

"Кадровый дефицит стоит остро во главе проблем, которые объединяют регионы. Казалось бы, решение лежит на поверхности, но нет четкой стратегии для ее решения. Задача программы "Команда России" - объединить силы, компетенции, опыт и практики, реализованные в регионах, выбрать лучшие и разработать единую кадровую стратегию, которая легко встроится в каждый регион нашей страны вне зависимости от его особенностей", – считает участник программы, секретарь молодежного правительства Нижегородской области Эвард Папазян.

Заместитель руководителя управления по труду и занятости населения Нижегородской области Артём Никонов, который тоже стал участником программы "Команда России", отметил ее актуальность. По его мнению, сейчас особенно важно укреплять связи между руководителями как внутри региона, так и за его пределами, транслировать ценности служения, чтобы привлекать кадры на региональную госслужбу.

Ранее сообщалось, что форум "ГосСтарт" собрал в Нижнем Новгороде участников из 78 регионов России.