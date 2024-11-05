Глеб Никитин: "Виталий Зверев - выдающийся ученый, укрепивший изобретениями знаменитую нижегородскую школу радиофизики" Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

В Нижнем Новгороде 14 ноября состоялась церемония открытия мемориальной доски выдающемуся ученому-физику, ветерану Великой Отечественной войны Виталию Анатольевичу Звереву, приуроченная к 100-летию со дня его рождения. Доска установлена на здании ИПФ РАН на улице Ульянова. Участие в церемонии принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что Виталий Анатольевич внес большой вклад в развитие региона, был примером талантливого исследователя и организатора науки.

"Виталий Зверев - выдающийся ученый, укрепивший своими изобретениями знаменитую нижегородскую школу радиофизики. Его работами пользуются и, уверен, будут пользоваться многие поколения специалистов. Мы знаем Виталия Анатольевича как масштабную, разностороннюю личность, посвятившую себя не только фундаментальным исследованиям, но и работам прикладного характера. У него была невероятная работоспособность, открытость новому и постоянный творческий поиск. Думаю, всё это и определило уникальный сплав профессиональных и человеческих качеств Виталия Анатольевича, благодаря которому он состоялся как видный учёный и прекрасный человек", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что Виталий Зверев был примером человека, воплощавшего в себе уважение к семейным ценностям. Их брак с Нелли Матвеевной Зверевой продлился более 70 лет, а сам он совсем немного не дожил до своего 100-летия.

"Я хочу поблагодарить Институт прикладной физики за столь важную инициативу по увековечению памяти нашего выдающегося современника. Барельеф, который мы сегодня открываем, будет напоминать нам о том огромном вкладе, который внес в отечественную науку Виталий Анатольевич", - добавил Глеб Никитин.

О том, каким был Виталий Анатольевич, рассказала на церемонии открытия мемориальной доски его дочь Нина Зверева, писатель, тренер по коммуникациям.

"Я благодарна Институту прикладной физики, лично всем сотрудникам за отношение к моему отцу – бережное, чуткое, трепетное. Каждый год 3 ноября все собирались на его семинары, даже если это была уже не гидрофизика, а изучение звука пианино, на котором он играл. Папа говорил, что настоящий ученый должен уметь удивлять и удивляться. Именно удивление человеческого разума перед законами природы и социальными закономерностями дают пищу ученым для поиска новых формул и новых открытий. Три моих удивления – в том, что отец никуда не торопился, но все успевал и никогда не опаздывал, был скромным, не любил привилегии и не пользовался ими, но цену себе всегда знал. И, наконец, отец был настоящим рыцарем: отдал свое сердце любимой жене, с которой прожил 71 год, до самой смерти мамы, и при этом умел восхищаться женщинами, отмечая их ум и благородство. Его жизнь, его вера в идеалы, его служение науке вдохновляют и восхищают", - призналась она.

Справка: Зверев Виталий Анатольевич (3.11.1924 – 6.03.2024) – доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, член-корреспондент Российской академии наук. Выдающийся ученый-физик, специалист в области радиофизики, акустики и оптики, автор 30 изобретений и более 200 научных публикаций, в числе которых пять монографий. Многие его работы признаны классическими в современной акустике и ее приложениях, нашли свое применение при разработке радиолокационной и гидроакустической аппаратуры, в том числе специального назначения.