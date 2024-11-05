Дмитрий Чернышенко поручил подготовить стандарты по повышению качества детского питания в школах Политика

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание рабочей группы по установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов, а также по обеспечению государственного контроля по вопросам детского питания.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Госдумы, заместитель председателя рабочей группы Ирина Яровая, представители Минпросвещения, Минфина, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Федеральной антимонопольной службы и другие.

"Наш Президент Владимир Путин всегда делает особый акцент на благополучии детей. Для обеспечения качества их жизни и здоровья ключевое значение имеют вопросы организации питания в школах и детских лагерях. Правительство ведет эту работу совместно с Государственной Думой, субъектами и научными институтами. Наша рабочая группа должна подготовить предложения по повышению качества питания детей на основе лучших региональных практик", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер поблагодарил Ирину Яровую за включённость в эту работу.

В ходе заседания участники обсудили мониторинг и улучшение системы организации горячего питания в образовательных учреждениях и анализ выявленных случаев нарушения. Зампредседателя Госдумы, автор законов о горячем питании для школьников и о безопасном детском отдыхе Ирина Яровая по итогам заседания рабочей группы отметила, что есть общее понимание и готовность выработки общего правового определения процедур, обеспечивающих контроль и гарантии качества детского питания. Данный подход поддержан Минпросвещения, ФАС, Роспотребнадзором, Минфином. В частности, будет проведен дополнительный анализ содержания закупок в сфере организации питания детей.

Также по итогам совещания была отмечена важность получения обратной связи от граждан по качеству горячего питания. Минпросвещения РФ изучит все поступившие обращения, выявит основные вопросы и причины их возникновения. Такая аналитическая работа позволит повысить эффективность организации школьного питания.