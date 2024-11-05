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Культура и отдых

ОМК получила высшую награду на архитектурном фестивале "Зодчество" за выпуск книги про наследие Владимира Шухова

14 ноября 2024 19:38  [69] Культура и отдых

Фото: Вячеслав Хабаров

Двухтомник "Гений легких конструкций. Владимир Шухов (1853-1939)", который является самым масштабным трудом о творческом наследии российского инженера и изобретателя, признали лучшим печатным изданием об архитектуре и архитекторах в России. Издание удостоили высшего, золотого знака на XXXII Международном архитектурном фестивале "Зодчество", проходившем в Москве 12-14 ноября. Книгу подготовила международная группа авторов под руководством австрийского профессора Райнера Грефе. На русском языке она впервые вышла в конце 2023 года благодаря Объединенной металлургической компании (ОМК), которая много лет помогает сохранять и популяризировать наследие Шухова.

Авторский коллектив из 15 российских из 14 зарубежных экспертов в сфере архитектуры и инженерии изучил и описал десятки конструкций Шухова в разных странах. Двухтомник впервые опубликовали в 2021 году в Германии. Позже, в год 170-летия инженера, книгу перевели и издали в России по инициативе и на средства ОМК. Часть тиража компания безвозмездно направила в российские научные институты, профильные учебные заведения и музеи.

В первом томе книги авторы рассматривают подвесные крыши и сетчатые оболочки, а во втором – гиперболоидные сетчатые конструкции, которые первым в мировой архитектуре использовал именно Владимир Шухов. В издании рассказывают про многочисленные вариации водонапорных башен, маяки, революционную радиобашню на Шаболовке в Москве и металлические опоры линии электропередачи через Оку.

Отдельную статью авторы посвятили двум объектам Шухова, которые расположены на территории завода ОМК в Выксе. Это 40-метровая гиперболоидная водонапорная башня и уникальные парусообразные своды листопрокатного цеха 1898 года постройки. Особенность сводов в том, что они, не имея внутренних опор, перекрывают площадь более 2,8 тысяч квадратных метров. Парусообразные своды в Выксе – первые из подобных конструкций Владимира Шухова и единственные из сохранившихся в мире. Скоро все желающие смогут увидеть башню и своды в индустриально-туристском "Шухов-парке", который ОМК создает в Нижегородской области. На его территорию конструкции Шухова переместят после реставрации.

"Издание об архитектурных работах гениального инженера Владимира Шухова – это большой многолетний труд коллектива из 29 российских и зарубежных авторов. Они не просто собрали по крупицам информацию о конструкциях Шухова и показали их во всем многообразии, но и подробно рассказали о создании каждой конструкции. Уверена, что книга может вдохновить новые поколения молодых инженеров и архитекторов последовать примеру Шухова, быть смелыми в своих решениях и мыслить нестандартно. Для нашей компании большая честь быть причастной к выпуску русскоязычной версии этой уникальной книги. Благодарю экспертов фестиваля "Зодчество", которые высоко оценили наш общий труд", – отметила президент ОМК Наталья Еремина.

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Теги:
Выкса ОМК
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