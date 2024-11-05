Молодую нижегородку задержали в Липецке за покушение на теракт в столице Приволжья Происшествия

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Нижнему Новгороду и ГУ МВД по региону во взаимодействии с ФСБ установили личность нижегородки, подозреваемой в покушении на теракт в столице Приволжья. Девушка стала жертвой многоходовой мошеннической схемы.

Согласно оперативным данным, вечером 12 ноября некая злоумышленница совершила попытки поджогов зданий администрации и отдела полиции в Нижегородском районе областного центра: она кинула в них бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. К статью, возгорания не произошло, никто не пострадал.

Полицейские установили личность 22-летней местной жительницы. После неудачных попыток теракта девушка выехала в Липецк и поселилась в хостеле, где её и задержали нижегородские силовики при взаимодействии с липецкими коллегами.

В ходе допроса стало известно, что подозреваемая стала жертвой мошенников, указания которых она выполняла в течение недели.

В начале ноября ей позвонил якобы представитель мобильного оператора с предложением продлить договор по обслуживанию сим-карты. Девушка согласилась и продиктовала звонившим полученные коды из смс-сообщений, чем открыла мошенникам доступ к своему личному кабинету на портале "Госуслуг".

Затем её убедили в наличии множества оформленных на неё кредитов, которые она должны была погасить. Нижегородка взяла реальный кредит на 270 тысяч рублей, заняла у своих знакомых ещё 200 тысяч - и вместе с накопленными на свадьбу 100 тысячами рублей перевела на продиктованные реквизиты.

Затем начался уже третий этап многоходовой мошеннической схемы: её обвинили в переводе денежных средств в недружественную страну и пригрозили уголовной ответственностью. Избежать наказания можно было, согласившись на выполнение определённых заданий, которые нужно было снимать на видео и отправлять кураторам.

В арендованной квартире в Приокском районе Нижнего Новгорода оперативники обнаружили и изъяли три бутылки, заряженные бензином с маслом и фитилём, пять пустых бутылок с воронкой и пустую 10-литровую канистру.

Выяснилось, что по указанию звонивших она должна была совершить аналогичные преступления на территории других регионов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30, п. "а" ч 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Девушке грозит до 15 лет линения свободы.