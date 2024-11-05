Детской железной дороге Нижнего Новгорода исполнилось 85 лет Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Детская железная дорога в Нижнем Новгороде - Малая Горьковская - отмечает свой юбилей – 85 лет со дня основания. Она является одной из старейших детских магистралей в России. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД.



Движение по ДЖД было открыто в ноябре 1939 года. Всего было построено 4 станции, соединённые узкоколейной железнодорожной линией протяжённостью 9,1 км. Впоследствии из-за активной застройки жилых микрорайонов дорогу укоротили.

В настоящее время на Малой Горьковской функционируют три станции: "Родина", "Пушкино" и "Счастливая". Функционирует магистраль в летний сезон, путешествие по ней занимает около 30 минут. В этом году Малая Горьковская перевезла 16,4 тысяч пассажиров.

Главной признанной достопримечательностью ДЖД являются здания её вокзалов, спроектированные выдающимися советскими архитекторами Александром Яковлевым и Борисом Анисимовым и возведённые на конечных станциях "Родина" и "Счастливая" - это настоящие дворцы в стиле сталинского конструктивизма.

Станция "Счастливая" впоследствии стала Дворцом бракосочетания, а вот здание станции "Родина" до сих пор остаётся жемчужиной нижегородской ДЖД: по периметру его башенной части расположены скульптуры юных железнодорожников, а своды круглого зала станции расписаны сюжетами из жизни детского лагеря "Артек".

Станция "Счастливая"

Локомотивный парк Горьковской ДЖД состоит из трёх узкоколейных тепловозов ТУ7А и ТУ10 "Колибри" и одного уникального ретро-паровоза Кп4-430, построенного в 1955 году.

По словам начальника ГЖД Сергея Дорофеевского, сегодня Детская железная дорога является настоящей кузницей кадров для ж/д отрасли: почти 70% выпускников ДЖД поступают в профильные университеты и техникумы, а затем приходят работать на магистраль. Каждый год здесь обучается более 1100 детей.

С октября 2024 года юные железнодорожники в Нижнем Новгороде впервые начали проходить специальное обучение по основным железнодорожным рабочим профессиям с последующим получением государственного свидетельства о квалификации. Кроме того, для развития потенциала юных железнодорожников создаётся узкопрофильный детский технопарк "Кванториум", который расположится на территории ДЖД.