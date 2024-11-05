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Общество

Энергетики "Т Плюс" призывают жителей соблюдать меры безопасности вблизи теплосетевых объектов

15 ноября 2024 11:32  [2] Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает жителей соблюдать меры безопасности вблизи теплосетевых объектов. Особенно важно помнить об этом с переходом на зимние режимы, когда температура теплоносителя может превышать 100 градусов С. 

Избежать несчастных случаев помогут несколько простых правил поведения около тепловых магистралей, центральных тепловых пунктов, тепловых камер:
- Не наступайте на крышки люков. 
- Ни в коем случае нельзя открывать люки и проникать внутрь тепловых камер.
- Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей. Помимо угрозы жизни и здоровью водителей и пассажиров это может помешать при проведении ремонтных работ.
- Не пытайтесь проехать или пройти через места парения или парящие лужи.
- Будьте внимательны вблизи ограждений мест производства ремонтных работ, ни в коем случае не заходите за ограждения. 
- Не допускайте детских игр рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами, теплопунктами и другими теплосетевыми объектами; предупреждайте детей и подростков, находящихся вблизи технологических объектов коммунальных служб, об опасности для их жизни и здоровья. 

При возникновении протечек и порывов на внутридомовых трубопроводах отопления и горячего водоснабжения немедленно вызовите специалистов управляющей компании или аварийных служб, не пытайтесь сами устранять повреждения.

Обнаружив незакрытые или повреждённые люки тепловых камер, колодцев, сильное парение из них, выход горячей воды на поверхность, проседание грунта либо обрушение дорожного покрытия, а также факты проникновения посторонних лиц в тепловые камеры, немедленно сообщите: в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефонам: (8313) 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050; в Кстове – диспетчеру Кстовских тепловых сетей по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского муниципального округа по телефону 2-48-41.

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Теги:
Т Плюс
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