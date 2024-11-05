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Бизнес

"Т Плюс" увеличила выработку электроэнергии и отпуск тепла в 2024 году

15 ноября 2024 14:29  [36] Бизнес

"Т Плюс" подвела итоги работы за три квартала 2024 года. С января по сентябрь объекты Группы выработали 40,6 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Отпуск тепла с ТЭЦ и котельных также увеличился. За девять месяцев он составил 66,3 млн Гкал – на 9,3% больше, чем годом ранее.

Станции Нижегородского филиала "Т Плюс" за три квартала текущего года выработали 4,6 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что на 7,1% превышает величину выработки в январе-сентябре 2023 года. Отпуск тепла станциями филиала составил 3,9 млн Гкал – на 11,6% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.

Производство электроэнергии увеличилось из-за повышенного спроса на неё на рынке и в связи с ростом выработки тепла. Он, в свою очередь, обусловлен:
 - более холодной погодой в 2024 году;
 - более поздним окончанием отопительного сезона 2023/24;
 - увеличением потребления пара крупными предприятиями.

Также "Т Плюс"ввела в работу новые источники тепловой энергии, что также повлияло на показатель выработки тепла. За год были запущены котельная "Южная" в Свердловской области, котельная посёлка 116 км в Самарской области, Слободские водогрейные котельные в Кировской области и котельная в Иванове.

Сейчас в регионах "Т Плюс" стартовал отопительный сезон. Для повышения надёжности и эффективности работы оборудования в 2024 году энергетики "Т Плюс" выполнили 650 мероприятий по реконструкции и модернизации на ТЭЦ, ГРЭС и котельных.

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Теги:
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