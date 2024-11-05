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Политика

Экс-мэр Дзержинска Иван Носков назначен и.о. главы Самары

15 ноября 2024 15:30  [68] Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Экс-мэр Дзержинска Нижегородской области Иван Носков назначен и.о. главы Самары. Об этом сообщает gordumasamara.ru.

Согласно информации, на основании заявления главы Самары Елены Лапушкиной было принято решение о ее досрочной отставке.

Теперь уже бывший мэр Самары пожелала Ивану Носкову удачи на новом месте работы.

Решением Думы объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Самара. Конкурс пройдет в форме индивидуального собеседования 20 декабря. Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 ноября 2024 года до 17 декабря 2024 года.

Ранее Иван Носков был назначен первым заместителем главы Самары.

 

 

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Теги:
Иван Носков Назначения
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