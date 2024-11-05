Экс-мэр Дзержинска Иван Носков назначен и.о. главы Самары

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Экс-мэр Дзержинска Нижегородской области Иван Носков назначен и.о. главы Самары. Об этом сообщает gordumasamara.ru.
Согласно информации, на основании заявления главы Самары Елены Лапушкиной было принято решение о ее досрочной отставке.
Теперь уже бывший мэр Самары пожелала Ивану Носкову удачи на новом месте работы.
Решением Думы объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Самара. Конкурс пройдет в форме индивидуального собеседования 20 декабря. Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 ноября 2024 года до 17 декабря 2024 года.
Ранее Иван Носков был назначен первым заместителем главы Самары.
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