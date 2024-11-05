Глеб Никитин провел встречу с нижегородскими паралимпийцами Спорт

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 15 ноября встретился с тренерами, победителями, призерами и участниками XVII Паралимпийских летних игр в Париже.

В составе сборной России, выступавшей на Паралимпиаде в нейтральном статусе, Нижегородскую область представляли легкоатлеты Андрей Вдовин и Дмитрий Сафронов, пловец Даниил Смирнов, а также заслуженный тренер России, главный тренер ПКР по плаванию, старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Юрий Назаренко, тренер спортивной сборной команды РФ по легкой атлетике спорта лиц с ПОДА и личный тренер Андрея Вдовина Галина Кошелева, старший тренер спортивной сборной команды РФ по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Валентина Суханова и старший тренер сборной команды России по паратриатлону Сергей Карачаров.

Также во встрече приняли участие президент НРОО "Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата" Дмитрий Кокарев, личный тренер Дмитрия Сафронова Татьяна Кошелева и тренер сборной команды регионального "Центра спортивной подготовки", тренер Даниила Смирнова Денис Дорогаев.

В ходе встречи Глеб Никитин поздравил спортсменов с успешными выступлениями на Паралимпиаде в Париже, вручил памятные подарки и благодарственные письма, а также поблагодарил тренеров за отличную подготовку паралимпийцев к соревнованиям. Губернатор подчеркнул значимость результатов нижегородцев не только для паралимпийского движения Нижегородской области, но и для всей России.

"Несмотря на давление, нашим спортсменам удалось добиться очень серьезных результатов. Впечатлило участие тренерского штаба, который вёл своих подопечных к успеху. Мы здесь следили за соревнованиями, болели за вас, радовались каждой новости о ваших успехах. Видели, как вы боролись. Восхищает ваша внутренняя воля и сила! Ваши победы и достижения не только важны для вас лично, но и для всего региона, для всей нашей страны", - сказал Глеб Никитин.

На встрече также обсуждались вопросы развития адаптивных видов спорта в Нижегородской области, в том числе на базе нового Центра адаптивных видов спорта в Дзержинске, который 17 октября 2024 года в рамках форума "Россия - спортивная держава" в формате ВКС открыл президент России Владимир Путин.

Напомним, на XVII Паралимпийских летних играх в Париже спортсмены Нижегородской области завоевали пять медалей. Андрей Вдовин стал двукратным победителем в беге на дистанциях 200 и 400 м и бронзовым призером в беге на дистанции 100 м, Дмитрий Сафронов завоевал "серебро" в беге на дистанции 200 м и "бронзу" в беге на дистанции 100 м. Кроме того, Даниил Смирнов стал четвёртым в плавании брассом на 100 м.