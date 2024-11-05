Эксперт-мониторинг событий с 2 по 16 ноября 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "В условиях глобального характера украинского конфликта любые переговоры о мире - это, прежде всего, переговоры о новой архитектуре безопасности", "Многоуровневая система управления и контроля по достижению национальных целей развития России", "В Нижнем Новгороде прошел форум "Госстарт".

Федеральная тема – В условиях глобального характера украинского конфликта любые переговоры о мире - это, прежде всего, переговоры о новой архитектуре безопасности

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов отмечает, что 5 ноября состоялись выборы в США, с которыми многие наблюдатели связывают значительные изменения как, собственно, в американской политике, так и в сфере международной безопасности.

"По их результатам Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков, а его оппонент - действующая вице-президент Камала Харрис – 226. При этом разрыв между кандидатами превысил показатели 2020 и 2016 годов, хотя социологические опросы не предвещали такой перспективы. Многие наблюдатели предрекали сложную ситуацию после выборов, вплоть до начала гражданского противостояния. Однако вопреки прогнозам их результаты не привели к кризисной ситуации и даже не сопровождались традиционными информационно-медийными сюжетами о "российском вмешательстве", "вбросах", махинациях с почтовым голосованием и так далее. Наконец, не произошло ничего похожего на "штурм Капитолия" четыре года назад.

Наряду с президентскими выборами прошли и выборы в Конгресс: избиралась треть сенаторов (верхняя палата американского парламента формируется на ротационной основе) и 435 депутатов Палаты представителей. На данный момент республиканцы имеют 53 голоса из 100 в Сенате (плюс голос вице-президента) и достигли необходимого порога для парламентского большинства в Палате представителей в 218 голосов. Тем самым партия Трампа получает контроль как над Белым домом, так и над обеими палатами Конгресса.

С американскими выборами связывают назревшие изменения в мировой политике, включая ситуацию на Ближнем Востоке, вокруг украинских событий и глобального противостояния США и КНР. Реально ли ожидать существенного прорыва в прекращении конфликтных ситуаций? Означает ли приход Трампа в Белый дом смену парадигмы?

Прежде всего, не следует однозначно говорить о фатальном поражении демократов. Собственно Харрис набрала все положенные ей 226 голосов выборщиков в так называемых "синих" (демократических) штатах. В США, и вообще в западной политической традиции поражением считается потеря своего базового электората, а не второе место в избирательной гонке. Как и ожидалось, за неё отдали свои голоса прибрежные высокоурбанизированные тихоокеанские штаты (Калифорния, Орегон, Вашингтон), а также традиционная электоральная вотчина демократов - северо-восточное атлантическое побережье (Новая Англия, Нью-Йорк, Вирджиния, Нью-Джерси и Федеральный округ Колумбия). Из числа "материковых" штатов, традиционно прореспубликанских, демократы победили лишь в своих четырёх – Иллинойс (с городом-миллионником Чикаго), Миннесота (с Детройтом), а также в бывших колеблющихся, а ныне демократических - Колорадо и Нью-Мексико. Собственно, при такой географической поляризации в США борьба ведется лишь за так называемые "колеблющиеся штаты" (Battleground states). Это, во-первых, 3 штата так называемого "ржавого пояса" (Rusty belt), старопромышленного региона, центра американской индустрии XIX-XX веков – Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, а также 4 на американском Юге (Sun belt) – Аризона, Невада, Северная Каролина и Джорджия. Именно за их счёт, кроме Северной Каролины, четыре года назад Байден смог одержать победу. При этом штаб Трампа должен был проявить бóльшую активность, поскольку "красные" республиканские штаты дают лишь 219 голосов выборщиков, то есть на 7 меньше чем электоральный минимум у демократов (226). Это в свою очередь означает, что, сохранив за собой все "синие" штаты, через четыре года будущий кандидат от демократов все равно будет иметь фору перед любым республиканцем.

Выборы в Сенат также лишь на первый взгляд проиграны демократами. Из 33 избранных сенаторов 17 – демократы и лишь 15 – республиканцы, а республиканское большинство является результатом скорее прошлых выборов 2022 года, что возможно в условиях ротационной системы, когда каждые два года обновляется только треть состава верней палаты Конгресса.

Не исключен вариант, вытекающий из прошлого опыта американской политики, что демократическая партия сознательно отдала эти выборы для осуществления "перезагрузки", намеренно выдвинув в последний момент достаточно слабого кандидата, предоставив республиканцам попробовать разрешить ряд сложных и проблемных кейсов, включая палестино-израильский конфликт и ситуацию на Украине. Хотя это лишь предположение автора, не следует упускать из виду ещё один немаловажный факт. Трамп избран лишь на четыре года. Ни при каких обстоятельствах, по крайней мере в условиях действующей 22 поправки к Конституции США, он не сможет принять участия в выборах 2028 года. Здесь важно принимать во внимание специфику циклического характера американской внутриполитической жизни. При стабильном инерционном течении ситуации президент ожидаемо избирается на два срока – 8 лет. Первые два года его каденции занимает процесс формирования нового политического ландшафта под себя, а наиболее активными в этом плане являются следующие два года и первые два года второго срока. Наконец, последние два года он, если и не превращается в "хромую утку" (lime duck), в любом случае ограничен в принятии решений с горизонтом планирования более двух лет. Согласно такому раскладу у Трампа практически нет необходимого временного ресурса. При этом это лишь второй случай в американской истории. Впервые ещё в конце XIX века демократ Кливленд Гровер избирался президентом дважды с четырехлетним перерывом в 1884 и в 1892 годах. Но, во-первых, это была абсолютно другая эпоха, а, во-вторых, до 1951 года не существовало официального ограничения для занятия должности Президента США лишь двумя сроками, и скорее считалось неформальной традицией, предложенной ещё Джорджем Вашингтоном. То есть это всего лишь предположения.

Однако в пользу именно такого развития ситуации говорит очевидная "спешка" Трампа с назначениями, а новая Администрация стала обретать свои очертания уже через 10 дней после выборов, что не было характерно ни для Байдена в 2020 году, ни для самого Трампа в 2016 году.

В самой республиканской партии нет единого мнения по многим внешнеполитическим вопросам, в том числе и о российско-украинском конфликте. По сути, часть республиканских элит представляет собой "партию войны", причем зачастую даже более радикальную, чем сторонники военной поддержки Украины в рядах демократов. Так, отказ включать в состав новой команды Майка Помпео, отличавшегося наиболее жесткой антироссийской позицией, многие склонны рассматривать как жест о готовности к переговорам. В то же время выдвинутый на пост Госсекретаря Марко Рубио и будущий советник по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц голосовали в Конгрессе против предоставления военной помощи Украине. А номинированная на пост начальника разведки США Талси Габбард за "пророссийские высказывания" была даже внесена в список украинского сайта "Миротворец", что предполагает как минимум негласное обвинение в деятельности, направленной против государственных интересов Украины. Однако, на взгляд автора, ошибочно рассматривать указанные назначения лишь сквозь призму внешнеполитических проблем, никогда не игравших ключевой роли в американской политической повестке.

При этом ряд аналитиков обратили внимание на несколько нестандартный подход к формированию команды даже в сравнении с первым избранием самого Трампа. Во-первых, достаточно много новых и неожиданных лиц. По существу можно говорить если не о несистемных политиках как таковых, то уж точно о несистемных подходах самого Трампа к кадровой политике. Неудивительно, что многие из них, включая Габбарт и Такера Карлсона, в разное время отметились высказываниями с явно антисистемным содержанием. Но это вовсе не свидетельствует о их будущей позиции. Во-вторых, Трамп отдал преференцию политикам, выходцам из восточных (атлантических) штатов, говорят даже о формировании "пенсильванской", "флоридской" и даже "нью-йоркской" групп в его окружении. В то же время представители традиционных республиканских штатов Среднего Запада, включая прежде всего Техас, не будут представлены в новой администрации. Тот же Помпео, как известно, представляет Канзас. При этом практически всех назначенцев объединяет достаточно радикальный подход в отношении внутриполитических проблем, включая борьбу с нелегальной миграцией, включая принудительную депортацию, сокращение государственных расходов и дерегулирование экономики. То есть логика назначений скорее лежит в плоскости внутриэлитной революции, которую Трамп хочет успеть запустить как минимум до промежуточных выборов 2026 года (midterm elections), которые по американской традиции выигрывает проигравшая президентские выборы партия. По сути, это вызов сложившейся в американском политикуме системе связей, договорённостей и институтов, зачастую неформальных и надпартийных, обобщенно называемых "глубинное государство" (deep state).

По поводу Украины Трамп заявлял, что сразу после выборов в течение 24 часов прекратит войну. Однако уже сейчас его риторика изменилась. Лишь после инаугурации 20 января он собирается "усадить стороны за стол переговоров", что, во-первых, отодвигает сами временные рамки его первоначального обещания, а, во вторых, речь уже идет лишь о переговорах, но не об окончании самих боевых действий. Очевидно, что любой вооруженный конфликт развивается в своей собственной логике, и даже влиятельные международные акторы не имеют реальной возможности оказать на них решающее воздействие. Очевидно, что с победой Трампа разговоры о мирных переговорах и предлагаемые модели явно оживились. Однако не следует забывать, что таковые активизировались еще до начала президентской гонки и связаны прежде всего с положением на фронтах.

Основная проблема для Трампа сейчас в том, что его предвыборные обещания создали всеобщую убежденность, что вопрос о мире зависит исключительно от него или в более широком контексте от США. И это для него нехорошая ситуация, делающая его, по сути, её заложником. С этой точки зрения мы являемся свидетелями частых "информационных утечек" о звонках Путину, об очертаниях и даже деталях "плана Трампа" с целью обозначить хотя бы движение в этом направлении. Однако нужно понимать, что в условиях глобального характера украинского конфликта любые переговоры о мире – это, прежде всего, переговоры о новой архитектуре безопасности, включая проекты договоров между РФ и США, РФ и НАТО от декабря 2021 года, получивших на Западе название "ультиматум Рябкова". Очевидно, что внутриполитическая обстановка в США не дает вновь избранному Президенту США ресурсов (институциональных, временных и т.д.) пойти на столь радикальные шаги в сфере глобальной безопасности, не преодолев, а, возможно, и не сломав сложившуюся в американском обществе систему с сосуществованием официального и "глубинного" уровней сферы государственной политики. Рискнем предположить, что на данном этапе удастся сохранить управляемость конфликта, предотвратив его разрастание, сформировать каналы политической коммуникации, а с точки зрения интересов США попробовать перенести максимальное бремя разнообразных расходов на своих европейских союзников".

Федеральная тема – Многоуровневая система управления и контроля по достижению национальных целей развития России

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что 12 ноября 2024 г. председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию о проекте единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

"Мероприятие представляет собой очередной этап процесса формирования "цифрового правительства", одна платформенная часть которого развёрнута в сторону сектора производства административных услуг для граждан (портал "Госуслуги"). Другая платформенная часть предназначена для внутреннего использования в системе российского федерального правительства и представляет собой многоуровневую систему управления и контроля - современный цифровой интерфейс, который покажет, что, где и как предстоит сделать для выполнения стратегических задач.

Основная идея новой IT-системы, заявленная 26 апреля 2023 г. во время выступления М. Мишустина перед участниками марафона "Знание" в московском "Манеже", состоит в изменении модели госуправления, в переходе от "экспертного принятия решений" к принятию их "на основе достоверных данных" от первоисточников. Внедряемый теперь программный IT-комплекс федерального правительства нацелен на обеспечение сбора максимально большого числа отчётных данных "от первоисточников", которые система накапливает, и которые нажатием "одной кнопки" раскрывает на экранах правительства. В результате председатель и члены правительства будут видеть многофакторную картинку данных о состоянии дел в любой из семи стратегически значимых сфер: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей.

В свете современной науки тематика наблюдения за социальными процессами посредством фиксированного множества единичных факторов задевает дискуссию между "эмпиристами" и "концептуалистами", где первые утверждают, что реальный процесс нужно мониторить, наблюдая его части-факторы, а вторые – что наблюдение становится достоверным, если имеется его цельная, концептуальная модель. Так в физике эффект "красного смещения" выявляется при сравнении эмпирических данных изменения длины волны светового излучения конкретных физических объектов, но то, что это признак "расширения вселенной" вытекает из концептуальной модели "Большого взрыва". Поэтому применительно к конкретным эмпирическим данным, которые будет собирать "современный цифровой интерфейс" М. Мишустина возникает вопрос: какая концептуальная модель общества будет взята за основу? Как представляется, избавиться от "экспертов" не получится, без них концептуальной модели не создать.

В свете действующих административных практик также есть неясные места. В частности, во-первых, кто именно будет "первоисточником": отдельное предприятие/учреждение, муниципальные ведомства или ведомства субъекта федерации, или все вместе? Дело в том, что фиксация данных по факторам и "набивка" их в формы отчётности – это существенная административная нагрузка, и чем больше количество собираемых данных, тем выше эта нагрузка. А кто учитывает и оплачивает трудозатраты "первоисточников" на услуги по снабжение IT-системы правительства РФ первичными данными? Как это вписывается в концепцию "клиентоориентированности"? Во-вторых, все ли данные будут собираться? Например, собираем данные по благосостоянию граждан, берём сведения о заработной плате. Это ясно. А берём ли данные о росте продолжительности рабочего дня (учёт переработки сверх 8-часового рабочего дня) или данные о фактической стоимости 1 часа рабочего времени? Берём ли данные о "совместительстве", когда для получения "повышенной" зарплаты работнику нужно совмещать 1,5 - 2 ставки? Берём ли данные о бюджете свободного времени, которое остаётся у человека после работы по принципу "24х7", после дорожных "пробок" по пути на работу и обратно и пр.? Кажется, что определить необходимый набор данных без "экспертов" также не получится. В-третьих, не всё гладко с "достоверностью": не случайно очень часто в обществе вспоминают слова А. Белоусова при вступлении в должность министра обороны про "не врать": искажение данных ради "красивых отчётов" - хорошо известная черта низовой бюрократии, которая не хочет "ударить в грязь лицом" перед вышестоящим начальством. Чем большее количество собираемых данных и чем дальше "первоисточник" от конечного пользователя данными на верху административной пирамиды, тем выше вероятность искажения "исходных данных", тем более что всё перепроверить будет невозможно.

Таким образом, и в этой части понадобятся "эксперты", чтобы найти способы снизить "приукрашивание". В целом, как представляется, заявленный переход к решениям "на основе достоверных данных" на базе IT-платформы электронного правительства, видимо, потребует новых форматов работы с "экспертами". Кстати, это вполне согласуется с приоритетом усиления научного сопровождения управленческих практик".

Региональная тема – В Нижнем Новгороде прошел форум "Госстарт"

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что 6-8 ноября в Нижнем Новгороде проходил III Всероссийский форум "Госстарт". Форум был организован Росмолодежью и объединил более 300 молодых государственных и муниципальных служащих, а также 30 наставников "Движения первых", представлявших 78 регионов страны.

В настоящее время "Госстарт" является федеральной программой Росмолодежи по сопровождению молодых государственных и муниципальных служащих. Цель программы заключается в том, чтобы сделать госслужбу привлекательной среди молодежи, дать действующим и будущим специалистам возможность приобретать необходимые знания и навыки для профессионального развития. В прошлом году в ней приняли участие свыше 30 тысяч молодых людей. Миссия программы — формирование устойчивого сообщества патриотически настроенных молодых служащих, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, готовых брать ответственность и вносить свой вклад в развитие страны.

В ходе форума участники в командах работали над проектами по семи направлениям: привлечение молодых людей на муниципальную службу, "ГосСтарт.Стажировки", формирование положительного имиджа госслужбы, служебная культура государственной и муниципальной службы, "ГосСтарт.Эксперт", международное сотрудничество и здравоохранение. Также они провели масштабную работу над проектами, основанными на результатах социологических опросов с привлечением более 4 тысяч респондентов из 18 регионов России и 41 страны мира. Итогами форума стали конкретные предложения: внедрение "Культуры Победы" в государственную и муниципальную службу, внедрение системы горизонтальных и реверсивных стажировок, формирование положительного образа госслужащего в России и за рубежом, создание школы преподавания для госслужащих, повышение качества взаимодействия через внедрение служебной культуры и заботы, а также разработка единого стандарта межкультурной коммуникации для сотрудничества с иностранными партнерами.

Примечательно, что сама программа зародилась изначально в Нижнем Новгороде. Отметим, что правительство региона активно развивает собственные программы развития кадров. На данный момент флагманом в этом направлении является Корпоративный университет Правительства Нижегородской области (КУПНО), который выступает в качестве площадки для развития навыков и компетенций как представителей государственной и муниципальной службы, бизнеса, а также молодых специалистов путем курсов повышения квалификации, вебинаров по актуальным вопросам (от тайм-менеджмента до психической устойчивости служащих), дискуссий, встреч с известными спикерами и т.д.

В связи с этим отметим, что проведение подобных форумов является важным не только с имиджевой стороны для региона, но и де-факто демонстрирует значимую роль Нижегородской области в формировании и совершенствовании новых подходов и техник в кадровой политике в государственном и муниципальном управлении в современных условиях".