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Культура и отдых

АПЗ провел фестиваль КВН "Кубок Пландина"

15 ноября 2024 18:29  [92] Культура и отдых

В ДК "Ритм" 7 ноября прошел масштабный фестиваль КВН "Кубок Пландина", организованный Молодежным советом АО "АПЗ".

Заводской КВН расширяет свои границы. В этот вечер на сцене – команды из Арзамаса, Сарова, Чебоксар, Московской и Ульяновской областей. Всего десять сборных. Конкурсное выступление одно – визитка. Игра прошла в двух блоках: детском и взрослом. 

Судили КВН люди авторитетные и серьезные: генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Андрей Капустин, председатель жюри, председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Алексей Тихомиров, главный режиссер Арзамасского театра драмы Александр Иванов, капитан команды КВН "Агитбригада" Михаил Марков. Ведущим вечера стал инженер цеха №49 АПЗ Дмитрий Кондрашкин.

В первом блоке выступали детские команды: "Дети индиго" (г. Чебоксары), "Колодец" (р.п. Выездное), "Таран" (г. Арзамас), "Сборная Китовки" (г. Инза, Ульяновская область), "Кроксы" (г. Красногорск, Московская область). Каждая подарила зрителям искрометные шутки на самые актуальные темы: про городские стройки, отношения с родителями и учителями.  

На смену им на сцену вышли взрослые кэвээнщики: "Горячие головы" (сборная д. Котиха и Молодежного совета АПЗ), "Бульвар юности" (г. Чебоксары), НИИ (г. Саров), "Тугезер" (г. Чебоксары), "Нон-Стоп" (г. Саров). И тоже не обошлось без шуток про обновленный Арзамас, руководство города, сельскую жизнь, затронули и тему любви. 

"Фестиваль КВН мы первоначально задумывали, как эксперимент, чтобы провести его среди заводчан, учащихся профильных учебных заведений, –  прокомментировал помощник генерального директора АПЗ, председатель Молодежного совета Артём Канашкин, вручавший награду. – Посмотрите, до какого уровня он вырос. На сцене много классных ребят, и каждый раз мы переживаем, что призы достаются не всем. Команда НИИ на сцене третий раз. Ребята всегда показывают классное шоу, публика их обожает. И этот спецприз для них, они этого заслужили!". 

Лучшим игроком фестиваля назван Илья Курочкин из команды "Кроксы". Подарок ему вручил председатель Профавиа Алексей Тихомиров. Под общие аплодисменты зала состоялось торжественное награждение участников и призеров Кубка Пландина. 

Андрей Капустин, генеральный директор АПЗ, председатель жюри: "Все веселее и находчивее проходят наши фестивали. Мы и не представляли, что это выльется в такое масштабное мероприятие. Особенно понравилась первая часть фестиваля. Дети не перестают удивлять нас. Они выступили ничуть не хуже взрослых, а в некоторых моментах даже интереснее. Желаю детям подольше не взрослеть. На этом фестивале все выступления удачные. Весной встретимся еще раз".

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Александр Барыкин

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Теги:
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