Фундамент деформировался у дома №16 по проспекту Кирова на Автозаводе

Фото:
Фундамент деформировался у дома №16 по проспекту Кирова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщили в районной администрации, вероятно, причиной ЧП стала утечка на транзитном трубопроводе отвечающей за теплоснабжение Автозаводского района ресурсоснабжающей компании, который проходит по подвалу этого дома.
В результате произошла деформация элементов фундамента. На время проведения ремонтных работ для обеспечения безопасности жителей было принято решение их временно расселить.
Сотрудники администрации Автозаводского района проводят встречу с жителями по вопросам расселения, в том числе, с компенсацией затрат на аренду жилья. В частности, планируется расселение жителей четвертого подъезда дома.
Ранее сообщалось, что дом на улице Фучика в Нижнем Новгороде могут признать аварийным до конца года.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+