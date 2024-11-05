Фундамент деформировался у дома №16 по проспекту Кирова на Автозаводе Общество

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Фундамент деформировался у дома №16 по проспекту Кирова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в районной администрации, вероятно, причиной ЧП стала утечка на транзитном трубопроводе отвечающей за теплоснабжение Автозаводского района ресурсоснабжающей компании, который проходит по подвалу этого дома.

В результате произошла деформация элементов фундамента. На время проведения ремонтных работ для обеспечения безопасности жителей было принято решение их временно расселить.

Сотрудники администрации Автозаводского района проводят встречу с жителями по вопросам расселения, в том числе, с компенсацией затрат на аренду жилья. В частности, планируется расселение жителей четвертого подъезда дома.

Ранее сообщалось, что дом на улице Фучика в Нижнем Новгороде могут признать аварийным до конца года.