Почти 50 сельских ДК в Нижегородской области провели ремонт благодаря проекту "Культура малой Родины" в этом году Культура и отдых

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Более 100 млн рублей из бюджетов всех уровней получили сельские дома культуры в Нижегородской области в этом году в рамках проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия". Благодаря этому почти 50 СДК смогли провести ремонтные работы, закупить оборудование, мебель или даже приобрести транспорт для гастролей.

Итоги реализации проекта в рамках народной программы партии оценил во время очередной рабочей поездки в муниципалитеты региональный координатор партпроекта Сергей Горин.

В доме культуры села Ефаново городского округа Навашинский в этом году полностью преобразился зрительный зал.

"В этом году на средства партийного проекта мы полностью отремонтировали большой концертный зал. Работали над дизайном, подобрали современные красивые материалы. Стоимость ремонтных работ составила более 1,8 миллиона рублей. А местная администрация выделила еще почти 800 тысяч на кресла и одежду для сцены. Есть планы на будущий год – ремонт фойе и помещения для кружковой работы", - сообщила Елена Ерышева, начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики городского округа Навашинский.

Для занятий творчеством здесь действует 12 клубных и любительских формирований для людей любого возраста.

"Для нас клуб – второй дом, а после ремонта зал просто не узнать: современный, красивый. Хочется сюда приходить, репетировать. И выступать в таком зале – одно удовольствие", - поделилась участница вокального коллектива "Ефановские сударушки" Александра Назарова.

В Ефаново проживает около 250 человек, дом культуры также посещают жители еще шести небольших сел и деревень, расположенных рядом.

"Дома культуры в небольших селах – это единственный очаг культуры, общения. И дети, и люди старшего поколения находят здесь себе занятия по душе, развивают свои таланты. Здесь проходят все основные мероприятия, проводится большая патриотическая работа. Проект "Культура малой Родины" – очень большая поддержка и помощь муниципалитетам. В нашем округе благодаря проекту мы смогли отремонтировать три сельских дома культуры – в Ефаново, Малое Окулово и Большое Окулово. И очень надеемся на его продолжение", - отметила глава МСУ городского округа, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Татьяна Берсенева.

В Вачском муниципальном округе долгожданным подарком к 45-летию Филинского дома культуры стало также масштабное обновление зала. В рамках губернаторского проекта "Вам решать!" в помещении был проведен ремонт, сумма работ составила более 2,6 млн рублей. А по партийному проекту приобрели кресла и звуковую аппаратуру почти на 2 млн рублей.

"Этот год получился очень продуктивным: объединив два проекта, нам удалось сделать многое. Жители поддержали инициативу по ремонту зала в проекте "Вам решать!". А в рамках проекта "Единой России" в обновленный, красивый зал мы закупили 300 новых мягких кресел, отремонтировали входную группу и еще благодаря экономии на аукционе смогли закупить звуковую аппаратуру", - рассказал начальник отдела культуры администрации Вачского муниципального округа Сергей Отекин, отметив, что Филинский СДК участвует в партийном проекте не первый раз. Ранее в здании были заменены все окна и приведена в порядок сцена.

"Прежние условия работы, можно сказать, у нас были суровые, особенно зимой. Было холодно, зрители даже сидели в верхней одежде. После того, как нам поставили новые окна, двери, стало тепло. А что касается зала, то это и для нас, и для зрителей замечательный подарок. Даже не хочется вспоминать, каким он был раньше! После первых концертов в новом зале было очень много откликов от жителей, что стало тепло, уютно, красиво. Всем очень нравится!", - поделилась эмоциями Наталья Тамонова, которая уже более 10 лет работает в этом доме культуре хореографом.

Как отметил региональный координатор проекта "Культура малой Родины" Сергей Горин, при поддержке депутатов Законодательного собрания Нижегородской области в бюджете на этот год была значительно увеличена региональная составляющая финансирования проекта, что позволило расширить планы работ.

По его словам, проект играет огромную роль в сохранении нашей национальной культуры.

"Проект работает по всей стране и благодаря ему и энтузиастам, которые трудятся в этих учреждениях культуры, бережно сохраняются, развиваются и передаются следующим поколениям культурные традиции и духовные ценности народов нашей многонациональной страны. И это не пафосные слова, а наглядная действительность. Такие проекты позволяют поддерживать культурные учреждения в маленьких глубинках. А еще и открывают новые горизонты для специалистов и людей, живущих в небольших деревнях и поселках", - уверен координатор партпроекта.

Напомним, реализация партийного проекта "Культура малой Родины" ведется по нескольким направлениям: "Местный дом культуры", "Театры малых городов", "Театры – детям", "Модельные библиотеки", "Автоклубы", "Оборудование для детских школ искусств и училищ искусств", "Муниципальные музеи". Поддержка и улучшение качества работы учреждений культуры, обновление их материально-технической базы и повышение доступности отражено в народной программе партии "Единая Россия".