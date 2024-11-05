Андрей Гнеушев доложил Татьяне Голиковой о результатах работы по организации сопровождаемого проживания в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев принял участие в заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Участники заседания обсудили первые итоги реализации закона о сопровождаемом проживании, трудовой деятельности и социальной занятости инвалидов. Мероприятие прошло под председательством заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

"В сентябре 2023 года вступили в силу федеральные нормы, регулирующие сопровождаемое проживание инвалидов и установившие новые виды их занятости, сформированы общие подходы. На 1 октября текущего года в сопровождаемое проживание и новые виды занятости вовлечены 81 тысяча инвалидов и более 17 тысяч специалистов. В 84 регионах реализуется сопровождаемое проживание инвалидов, в 69 – социальная занятость, в 67 – сопровождаемая трудовая деятельность. Проделана большая и наиважнейшая работа по улучшению качества жизни инвалидов", – подчеркнула Татьяна Голикова.

Андрей Гнеушев выступил с докладом о результатах работы по организации сопровождаемого проживания в Нижегородской области. Это пилотный проект Минтруда России, который реализуется в регионе с 2021 года.

Заместитель губернатора рассказал, что на первом этапе проекта было проведено обследование 350 инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах региона. Результаты показали, что каждый пятый подопечный нуждается в сопровождении, не превышающем двух часов в день.

"В качестве модельной площадки для формирования комфортных условий сопровождения при проживании выступили специализированные жилые дома для граждан пожилого возраста и инвалидов. Это многоквартирные дома с благоустроенными квартирами с кухней и санузлом. На первом этаже каждого дома имеется круглосуточный диспетчерский пункт, кабинет медсестры, общие пространства для досуга", – сообщил Андрей Гнеушев.

По его словам, участники проекта живут обычной жизнью – самостоятельно обустраивают свой быт, готовят, ходят в магазины, многие из них работают по трудовому договору. Необходимое сопровождение подопечных осуществляют сотрудники центров социального обслуживания граждан.

"Работа по организации сопровождаемого проживания зачастую помогает повысить гражданско-правовой статус подопечных до дееспособности. Нижегородские интернаты проводят работу по восстановлению прав получателей услуг из числа детей-сирот на жилье. Так, только в 2023-2024 годах восстановлено право восьми человек на жилье, из них шесть уже переехали в свои квартиры", – подчеркнул заместитель губернатора.

Андрей Гнеушев также рассказал, что в 2024 году в одном из региональных центров социального обслуживания был открыт дневной центр "Матрешка" для инвалидов с ментальными нарушениями в возрасте до 18 лет. Проект реализован при грантовой поддержке совместно с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

"Сегодня мы ведем работу по созданию на базе этого учреждения учебно-тренировочных квартир и мастерских социальной занятости. Таким образом, мы выстраиваем полноценный "бесшовный" маршрут для ребят после достижения ими совершеннолетия", – пояснил он.

По итогам заседания Татьяна Голикова поручила Минтруда РФ провести анализ лучших практик сопровождаемого проживания, трудовой деятельности и социальной занятости инвалидов и проинформировать все регионы, а также принять меры к доработке нормативной базы по данному направлению.