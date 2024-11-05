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Общество

Финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" прошел в Нижнем Новгороде

16 ноября 2024 16:12  [59] Общество

В Нижнем Новгороде прошел финал пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов организаций среднего профессионального образования.

Как сообщают организаторы конкурса, в этом году финал проходил в рамках Всероссийского слёта "СПОдвижники"

Поздравление призерам и победителям конкурса направил президент России Владимир Путин, которое зачитал первый зам руководителя администрации президента  Сергей Кириенко.

"Убеждён, что участие в «Большой перемене» – это прекрасная возможность ярко проявить себя, научиться работать в команде, вместе воплощать в жизнь перспективные идеи и инициативы. И, конечно, в Год семьи многие мероприятия форума посвящены таким важным темам, как сбережение исторической памяти, укрепление традиционных семейных, духовно-нравственных ценностей, которые объединяют все поколения граждан России", – говорится в приветствии.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что регион активно развивает сферу среднего профобразования. Например, в Нижнем Новгороде создается Технопарк СПО на базе "Нижполиграфа". Все это дает молодёжи новые возможности для роста и развития. 

Все конкурсные этапы пятого сезона были объединены единой темой, посвященной Году семьи. На финальном этапе студенты СПО выполняли задания, связанные с ценностями, которые объединяют целые поколения детей и взрослых и которые лежат в основе деятельности Движения Первых: "Жизнь и достоинство", "Патриотизм", "Добро и справедливость", "Созидательный труд", "Крепкая семья» и другие.

В этом году в финале "Большой перемены" приняли участие 600 студентов колледжей и техникумов со всей страны. В ТОП регионов по числу победителей среди студентов СПО вошли Краснодарский край, Кемеровская, Ростовская, Курская, Новосибирская области, республики Башкортостан и Татарстан, Свердловская и Воронежская области, а также Москва и Санкт-Петербург.  Среди победителей двух финалов - 19 представителей Нижегородской области: 11 человек стали лучшими по итогам финала "Большой перемены", а Арзамасский музыкальный колледж и центр "Созвездие" из Приокского района Нижнего Новгорода вошли в число лучших учебных заведений страны.

 

 

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Теги:
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