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Спорт

Минспорта Нижегородской области запустило информационный чат-бот в Telegram

17 ноября 2024 11:34  [88] Спорт

Министерство спорта Нижегородской области запустило цифрового помощника в мессенджере Telegram (@MinSport52Bot). Об этом проинформировали в пресс-службе облправительства.

Согласно информации, чат-бот поможет нижегородцам в получении некоторых услуг в сфере спорта и перенаправит на портал "Госуслуги" для подачи документов в электронном виде.

Профессиональные спортсмены смогут получить здесь актуальную информацию о спортивных званиях, разрядах, судейских категориях, ведомственных наградах.

Кроме того, в чат-бате можно будет посмотреть афишу предстоящих массовых спортивных мероприятий.

Как рассказали в пресс-службе, категории меню чат-бота были разработаны на основе часто задаваемых вопросов в адрес министерства.

Жители региона могут направить свои предложения по совершенствованию чат-бота по электронной почте: official@sport.kreml.nnov.ru, указав тему: "Чат-бот Миниспорт52".

"Чат-бот уже готов помогать вам 24/7, а в будущем его функционал будут только расти! Пишите, какую ещё информацию хотели бы в нем видеть. Обязательно рассмотрим все предложения", - заявил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

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Теги:
Министерства Социальные сети Спорт
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