Страшная авария с участием двух большегрузов случилась в Лысковском районе

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Страшная авария с участием двух большегрузов случилась днём 17 ноября в Лысковском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Согласно информации, ДТП произошло на 508-м км автотрассы М-7 "Волга" вблизи деревни Лужки. В результате столкновения оба автомобиля загорелись. Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание.По предварительным данным, погибли два человека.
На место происшествия выехал работник прокуратуры Лысковского района. Надзорным ведомством координируются действия правоохранительных органов на месте аварии, а также контролируется установление всех обстоятельств произошедшего.Движение на полосе в направлении Нижнего Новгорода пока перекрыто, на трассе собралась значительная пробка.
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