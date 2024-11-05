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Происшествия

Страшная авария с участием двух большегрузов случилась в Лысковском районе

17 ноября 2024 17:48  [171] Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Страшная авария с участием двух большегрузов случилась днём 17 ноября в Лысковском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло на 508-м км автотрассы М-7 "Волга" вблизи деревни Лужки. В результате столкновения оба автомобиля загорелись. Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, погибли два человека.

На место происшествия выехал работник прокуратуры Лысковского района. Надзорным ведомством координируются действия правоохранительных органов на месте аварии, а также контролируется установление всех обстоятельств произошедшего.

Движение на полосе в направлении Нижнего Новгорода пока перекрыто, на трассе собралась значительная пробка.

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Теги:
ДТП М-7 Прокуратура
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