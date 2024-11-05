Роспотребнадзор запустил горячую линию для потребителей платных медуслуг Общество

Всероссийская горячая линия по защите прав потребителей при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг запускается Роспотребнадзором 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках горячей линии граждане смогут задать вопросы о том, какие права есть у потребителя при предоставлении платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, каким образом можно защитить свои права потребителям, а также какие требования должны соблюдаться при оказании указанных платных услуг.

Специалисты расскажут, как можно обратиться в Роспотребнадзор в случае, если при получении данных услуг нарушены права потребителей.

До 29 ноября нижегородцы могут задать вопросы по указанной тематике по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555 49 43, региональной "горячей линии" Роспотребнадзора или лично в консультационных центрах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии.