Самые популярные платформы для фриланса названы в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: пресс-служба МегаФон

Всё больше нижегородцев выбирают гибкий график и возможность трудиться из дома. За последние девять месяцев интернет-трафик на сайты фриланса в регионе увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среди тех, кто ищет работу из дома, в основном люди среднего возраста — от 35 до 44 лет. Причем, нижегородские женщины выбирают "удаленку" на 36% чаще, чем представители сильной половины человечества, выяснили аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные абонентов.

В подавляющем большинстве случаев новые заказы пользователи из Нижегородской области ищут на фриланс-маркетплейсе Kwork — на него приходится 73% от всего использованного объёма данных на тематических сайтах. В тройку лидеров также вошли онлайн-платформа для дизайнеров, разработчиков и творческих людей со всего мира Behance и биржа фриланса FL, которые занимают доли 11% и 6% соответственно.

Жители региона предпочитают выполнять свои рабочие задачи в будние дни — преимущественно с понедельника по четверг. Май стал самым активным месяцем для удалённых работников с начала года: на него пришлось почти 13% от суммарного трафика на сайтах с "домашними" вакансиями за 10 месяцев. Также нижегородцы активно искали работу на дому в феврале и марте. Наименее загруженным месяцем оказался апрель.

Добавим, что нижегородцы стали чаще выбирать онлайн-обучение. В начале осени интернет-трафик на профильных сайтах увеличился в 2,4 раза по сравнению с летними месяцами. Это один из самых высоких показателей в Поволжье и центральной части России.

"Учитывая тренды, уверен, что популярность удаленной работы будет расти, потому что фриланс позволяет выбрать максимально удобный график. Мы активно работаем над устранением так называемых "белых пятен" — в Нижегородской области на сегодняшний день зона уверенного покрытия нашей сети 4G составляет 93%, и возможность трудиться из дома имеют не только жители Нижнего Новгорода, но и множества деревень и сел в отдаленных районах", — сообщил директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.