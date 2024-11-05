Егор Поляков рассказал о планах по развитию ИТ-инфраструктуры в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в интервью radiokp.ru рассказал про нижегородские ИТ-квартал и ИТ-кампус "Неймарк". Также были обозначены планы по развитию ИТ-инфраструктуры в регионе.

"Компании, которые будут работать в этом квартале, будут работать с вузами. ИТ-квартал это про бизнес. ИТ-кампус "Неймарк" - это программы высшего образования для подготовки специалистов в ИТ", - рассказал замглавы региона.

Он отметил, что на территории Большие Овраги готовность объектов составляет порядка 70%, предполагается что к 1 сентября следующего года все 18 корпусов будут сданы в эксплуатацию.

"Кампус это не только про стройку, но и про фундаментальную науку. Мы создали в регионе три научных центра для работы ученых: микроэлектроника, искусственный интеллект и информационная безопасность. Уже запущены две программы подготовки специалистов высшего образования: это программа по ИТ (совместно с НИУ ВШЭ), программа по информбезопасности (с НГТУ)", - подчеркнул Егор Поляков.

Ранее сообщалось, что бесплатный интенсив по Big Data стартовал в ИТ-кампусе "НЕЙМАРК".