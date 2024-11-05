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Общество

Регистрация участников открылась на Всероссийское экологическое тестирование "Зеленый зачет"

18 ноября 2024 15:38  [55] Общество

Регистрация участников Всероссийского экологического тестирования "Зеленый Зачет" от фонда "Компас" стартовала 18 ноября. Принять участие в мероприятии можно, пройдя регистрацию по ссылке.

Отмечается, что целями проекта, в том числе, являются популяризация тематики экологии и развитие у школьников устойчивого интереса к окружающей среде. Также среди указанных целей "Зеленого зачета" - развитие творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности и инженерно-технической деятельности в сфере экологии и устойчивого развития, охраны окружающей среды.

"Зеленый зачет" - это шанс проверить свою экологическую грамотность и заработать дополнительные баллы для поступления в престижные российские университеты. Пройти тестирование могут учащиеся 8-11 классов школ и студенты 1-2 курсов колледжей и вузов.

Первый дистанционный этап пройдёт с 18 ноября по 15 декабря. Его участники ответят на вопросы тестирования в онлайн-формате. Специально для "Зелёного зачета" подготовлено более 600 вопросов по биологии, химии, экологии, географии. Набравшие наибольшее количество баллов, пройдут во второй, очный, этап, который пройдет в феврале 2025 года. Итоги подведут в марте 2025 года.

Организаторами просветительского проекта выступают фонд "Компас", РХТУ им. Д.И. Менделеева и МГРИ им. Серго Орджоникидзе при поддержке АНО "Университет 2035", Агентство стратегических инициатив и АНО "ДИАЛОГ" при поддержке профильных комитетов Госдумы по экологии и образованию.

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Теги:
Конкурсы Экология
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