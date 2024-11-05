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Бизнес

Мобильный интернет ускорили у Московского вокзала в Нижнем Новгороде

18 ноября 2024 16:10  [122] Бизнес

Фото: Freepik

В Нижнем Новгороде на 25% увеличилась скорость мобильного интернета в районе Московского железнодорожного вокзала. Это сделано специально в преддверии новогодних каникул, когда подобные объекты испытывают повышенные нагрузки ввиду большого числа путешественников, сообщает пресс-служба компании МТС.

Специалисты сотового оператора установили новое телеком-оборудование и расширили частотный диапазон в окрестностях площади Революции, станции метро "Московская" и жилых домах на улицах Литвинова и Прокофьева.

Конец декабря – начало января – традиционно время путешествий на новогодние праздники. Кто-то отправляется за новыми впечатлениями в долгое путешествие, кто-то – на электричке за город к родным и близким, а кто-то, напротив, приезжает в Нижний Новгород, чтобы насладиться красотой зимней столицы Приволжья. Теперь пассажиры в ожидании поезда на вокзале смогут воспользоваться более скоростным интернетом, чтобы общаться в соцсетях и мессенджерах или прочитать исторические справки о том или ином городе.

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Теги:
МТС
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