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Бизнес

Сотрудники ОМК в Выксе получат до 30 тысяч рублей за рекомендацию заводских вакансий

18 ноября 2024 17:04  [61] Бизнес

Фото: ОМК, архив

Выксунский завод Объединенной металлургической компании (ОМК) увеличил выплаты сотрудникам за рекомендацию знакомых в штат предприятия. Сумма премии возросла до 25 тысяч рублей за каждое трудоустройство и до 30 тысяч рублей за приглашение кандидатов с высокой квалификацией на востребованные профессии. Например, на позиции электромонтера по ремонту и обслуживанию, инженера АСУТП, машиниста крана или слесаря-ремонтника.

С начала текущего года на предприятие по рекомендации трудоустроились более 1200 сотрудников, а это порядка 8% от общего количества работников завода. Сотрудники завода в Выксе могут рекомендовать знакомых на открытые вакансии рабочих специальностей. Когда соискатель трудоустроится, порекомендовавший его сотрудник получит повышенную премию. Акция "Приведи друга" продлится до конца года.

Также на предприятии продолжает действовать программа "Стальная рекомендация". Каждый желающий (даже если не работает на заводе) может предложить кандидата на рабочие вакансии предприятия и получить вознаграждение 7000 рублей. При трудоустройстве кандидат должен указать в анкете контакты рекомендовавшего. Бонус выплачивают после того, как сотрудник проработает на предприятии более одного месяца. Ограничений по количеству рекомендаций нет.

"У нас есть вакансии для опытных специалистов и молодых людей, готовых обучаться новой профессии. Наша реферальная программа стала одним из самых действенных инструментов, потому что позволяет и соискателю, и уже работающему коллеге получить бонусы. С первого рабочего дня мы предоставляем своим сотрудникам ДМС, все социальные гарантии, как работодатель гарантируем стабильность, достойную заработную плату, регулярные выплаты за стаж и квалификацию, бесплатное обучение и множество возможностей для развития карьеры", - отметила директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

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Теги:
Выкса ОМК
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