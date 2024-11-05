Роман Пермяков в рамках трека "Знание. Герои" прочитал лекцию для студентов ННГАСУ Общество

В Нижегородской области продолжаются лекции российского общества "Знание", посвященные тематике СВО. В рамках трека лекций "Знание.Герои" состоялась встреча студентов колледжа ННГАСУ с заместителем председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода и волонтером СВО Романом Пермяковым.

В ходе своей лекции Роман Пермяков поделился со студентами ННГАСУ своим опытом волонтерской деятельности и участия в гуманитарных миссиях в ДНР, показал фото и видео снятые с личного телефона, в том числе интервью местных жителей в ходе исторического референдума о воссоединении России с Новороссией, а также рассказал о том, как нижегородцы помогают новым регионам России и подшефным городам ДНР.

Как подчеркнул лектор, Нижегородская область признается независимыми экспертами в числе регионов-лидеров по поддержке СВО и новых регионов, отметил активность нижегородских волонтеров и "Дома народного единства" и поведал о том, как можно подключиться к большому волонтерскому движению в Нижегородской области.

Вторая часть встречи прошла в формате открытого разговора, в рамках которого Роман Пермяков ответил на вопросы студентов, в том числе рассказав о том, каковы были первыми впечатления в ходе первого своего приезда в 2022 году и как изменилась жизнь в новых регионах после их возвращения в Россию.

Роман Пермяков: "Очень рад был поговорить на важную тему волонтерства СВО со студентами колледжа ННГАСУ. Встречу провели в максимально честном и открытом формате, так как я бы разговаривал в кругу семьи и друзей – показал фото и видео, которые были сняты на Донбассе с личного телефона в 2022 году, и рассказал некоторые истории, которые останутся со мной в памяти на всю жизнь. Про детей-сирот из детского центра Харцызска, у которых снаряды ВСУ отняли их родителей; про трагедию в ЗуГРЭСе в 2014 году и историю очевидцев тех событий, когда самолеты ВСУ ударили кассетными боеприпасами по городскому пляжу с детьми, и о том, как мы вместе с ними облагораживали мемориал памяти; про восстановление памятников ВОВ и про то, как мы вместе с родителями и учителями накануне Дня знаний разгружали фуры новых учебников "Родной русский язык", "Родная русская литература", и где история и память ВОВ не оболгана, а Шухевич и Бандера не герои, а названы теми, кем они являются на самом деле - нацистами и военными преступниками; про очереди на участках на голосовании о воссоединении с Россией и искренние слова благодарности за преображение городов Донбасса от случайных людей на улицах, которых удалось запечатлеть на телефон. Там особенно остро понимаешь, что мы одни русский народ, и одна страна, а Россия своих не бросает. И вместе мы обязательно победим, и каждый может быть причастным к этому. Судя по тому, как ребята живо воспринимали эти рассказы от очевидца, а после задавались вопросом, как можно поучаствовать в волонтерском движении, такой формат пришелся по душе молодежи и, надеюсь побудит их задуматься об активном участии в жизни страны".