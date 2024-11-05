Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 ноября 2024 18:58  [8] Евгений Чинцов встретился с учащимися нижегородской "Школы 800"
18 ноября 2024 18:26  [80] Нижегородская школьница в составе экспедиции побывала на космодроме "Восточный"
18 ноября 2024 18:13  [115] Глеб Никитин и Юрий Арсентьев побывали в гостях у основателей русско-немецкого поселка Ремо и Биргит Кирш
18 ноября 2024 18:02  [106] Роман Пермяков в рамках трека "Знание. Герои" прочитал лекцию для студентов ННГАСУ
18 ноября 2024 17:24  [111] Студенты нижегородских СПО вышли в финал Всероссийского конкурса "Профессионалы"
18 ноября 2024 16:33  [160] Движение транспорта из-за киносъемок приостановят в Нижнем Новгороде 20 ноября
18 ноября 2024 15:38  [169] Регистрация участников открылась на Всероссийское экологическое тестирование "Зеленый зачет"
18 ноября 2024 15:26  [151] "Единая Россия" предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры
18 ноября 2024 15:13  [184] Нижегородская область предлагает шесть маршрутов для зимнего туризма на портале Путешествуем.РФ
18 ноября 2024 14:52  [189] Юрий Шалабаев поздравил футболистов с нарушениями здоровья с окончанием сезона
Общество

Глеб Никитин и Юрий Арсентьев побывали в гостях у основателей русско-немецкого поселка Ремо и Биргит Кирш

18 ноября 2024 18:13  [115] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с начальником ГУ МВД России по Нижегородской области Юрием Арсентьевым посетили русско-немецкий поселок "РуДе" в Богородском муниципальном округе, где встретились с руководителем проекта Ремо Киршем и его супругой Биргит Кирш. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

По словам главы региона, история семьи Кирш - вдохновляющий пример для тех, кто стремится найти новый дом и реализовать себя в России.

"Мы ведем системную работу по привлечению высококвалифицированных специалистов в Нижегородскую область, и ваш проект является очень важным, знаковым элементом этой работы. Я рад, что у вас слова не расходятся с делом. Рассчитываем на вашу поддержку и в дальнейшем. Видим большой интерес к региону, в том числе высококвалифицированных специалистов из различных отраслей. Президентом России приняты важные решения, облегчающие переезд людей из недружественных стран. Наша задача - помочь переселенцам на территории региона", - подчеркнул Глеб Никитин.

Как отметил губернатор, "РуДе" – это уникальный пример того, как иностранцы могут успешно интегрироваться в российское общество и внести свой вклад в развитие региона. В рамках встречи состоялось обсуждение развития территории поселения, учитывая растущий интерес к переезду в Нижегородскую область – на сегодняшний день более 100 семей подали заявки на переезд в регион.

"Место, которое выбрала чета Кирш для экопоселения, как нельзя лучше подходит для их целей, в том числе с точки зрения безопасности. Сегодня мы в числе прочего обсудили некоторые вопросы, касающиеся обеспечения правопорядка на данной территории. Со своей стороны заверяю, что полиция Нижегородской области всегда готова оказать новым соотечественникам всестороннюю помощь и содействие как в рамках реализации миграционного законодательства, так и в обеспечении безопасности жителей деревни", - отметил Юрий Арсентьев.

Также в ходе встречи губернатор подчеркнул важность системной работы по привлечению в регион высококвалифицированных специалистов, особенно в условиях дефицита кадров в некоторых отраслях, таких как промышленность и сельское хозяйство.

"Выбор Нижнего Новгорода стал для нас стратегическим решением. Мы искали место для жизни восточнее Москвы, но западнее Урала – красивый город с богатой историей. Он покорил нас с первого взгляда. Даже рассматривая другие варианты, мы постоянно возвращались мыслями к Нижнему. В итоге выбор был очевиден – Нижегородская область. Сейчас мы строим здесь небольшой уютный поселок из восьми домов для людей, которые любят Россию и разделяют её ценности", - рассказал Ремо Кирш.

По словам министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой, для тех, кто готов переехать в регион, "РуДе" может стать новым домом.

"Поселение "РуДе" - место, где немецкая культура органично переплетается с русской душой, создавая неповторимую атмосферу гостеприимства и взаимопонимания. Сочетание разных традиций и менталитетов обеспечивает комфортную среду для адаптации иностранных граждан. Именно поэтому "РуДе" может стать новым домом для тех, кто решит переехать в Нижегородскую область", - сказала Ольга Гусева.

В настоящее время правительство области оказывает всестороннюю поддержку иностранным специалистам, желающим переехать в Нижегородскую область. В частности, было создано кадровое агентство "ОКА", которое помогает иностранцам с оформлением документов, поиском жилья и трудоустройством.

"Я очень благодарен губернатору за создание агентства "ОКА" и разработку его концепции. Якоб Пиннекер делает большую работу как его руководитель. Сейчас все больше людей хочет приехать в регион, и я с уверенностью направляю их в агентство, зная, что там им окажут необходимую помощь. Благодаря такой региональной поддержке иностранные высококвалифицированные специалисты хотят переехать именно в Нижний Новгород, и надеюсь, что таких людей будет как можно больше", - добавил Ремо Кирш.

Напомним, за активное участие в нижегородских проектах и популяризацию России за рубежом Ремо Кирш был назначен советником губернатора Нижегородской области на общественных началах по вопросам переселения иностранных специалистов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Международное сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph