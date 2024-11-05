Глеб Никитин и Юрий Арсентьев побывали в гостях у основателей русско-немецкого поселка Ремо и Биргит Кирш Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с начальником ГУ МВД России по Нижегородской области Юрием Арсентьевым посетили русско-немецкий поселок "РуДе" в Богородском муниципальном округе, где встретились с руководителем проекта Ремо Киршем и его супругой Биргит Кирш. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

По словам главы региона, история семьи Кирш - вдохновляющий пример для тех, кто стремится найти новый дом и реализовать себя в России.

"Мы ведем системную работу по привлечению высококвалифицированных специалистов в Нижегородскую область, и ваш проект является очень важным, знаковым элементом этой работы. Я рад, что у вас слова не расходятся с делом. Рассчитываем на вашу поддержку и в дальнейшем. Видим большой интерес к региону, в том числе высококвалифицированных специалистов из различных отраслей. Президентом России приняты важные решения, облегчающие переезд людей из недружественных стран. Наша задача - помочь переселенцам на территории региона", - подчеркнул Глеб Никитин.

Как отметил губернатор, "РуДе" – это уникальный пример того, как иностранцы могут успешно интегрироваться в российское общество и внести свой вклад в развитие региона. В рамках встречи состоялось обсуждение развития территории поселения, учитывая растущий интерес к переезду в Нижегородскую область – на сегодняшний день более 100 семей подали заявки на переезд в регион.

"Место, которое выбрала чета Кирш для экопоселения, как нельзя лучше подходит для их целей, в том числе с точки зрения безопасности. Сегодня мы в числе прочего обсудили некоторые вопросы, касающиеся обеспечения правопорядка на данной территории. Со своей стороны заверяю, что полиция Нижегородской области всегда готова оказать новым соотечественникам всестороннюю помощь и содействие как в рамках реализации миграционного законодательства, так и в обеспечении безопасности жителей деревни", - отметил Юрий Арсентьев.

Также в ходе встречи губернатор подчеркнул важность системной работы по привлечению в регион высококвалифицированных специалистов, особенно в условиях дефицита кадров в некоторых отраслях, таких как промышленность и сельское хозяйство.

"Выбор Нижнего Новгорода стал для нас стратегическим решением. Мы искали место для жизни восточнее Москвы, но западнее Урала – красивый город с богатой историей. Он покорил нас с первого взгляда. Даже рассматривая другие варианты, мы постоянно возвращались мыслями к Нижнему. В итоге выбор был очевиден – Нижегородская область. Сейчас мы строим здесь небольшой уютный поселок из восьми домов для людей, которые любят Россию и разделяют её ценности", - рассказал Ремо Кирш.

По словам министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой, для тех, кто готов переехать в регион, "РуДе" может стать новым домом.

"Поселение "РуДе" - место, где немецкая культура органично переплетается с русской душой, создавая неповторимую атмосферу гостеприимства и взаимопонимания. Сочетание разных традиций и менталитетов обеспечивает комфортную среду для адаптации иностранных граждан. Именно поэтому "РуДе" может стать новым домом для тех, кто решит переехать в Нижегородскую область", - сказала Ольга Гусева.

В настоящее время правительство области оказывает всестороннюю поддержку иностранным специалистам, желающим переехать в Нижегородскую область. В частности, было создано кадровое агентство "ОКА", которое помогает иностранцам с оформлением документов, поиском жилья и трудоустройством.

"Я очень благодарен губернатору за создание агентства "ОКА" и разработку его концепции. Якоб Пиннекер делает большую работу как его руководитель. Сейчас все больше людей хочет приехать в регион, и я с уверенностью направляю их в агентство, зная, что там им окажут необходимую помощь. Благодаря такой региональной поддержке иностранные высококвалифицированные специалисты хотят переехать именно в Нижний Новгород, и надеюсь, что таких людей будет как можно больше", - добавил Ремо Кирш.

Напомним, за активное участие в нижегородских проектах и популяризацию России за рубежом Ремо Кирш был назначен советником губернатора Нижегородской области на общественных началах по вопросам переселения иностранных специалистов.