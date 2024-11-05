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Общество

Нижегородская школьница в составе экспедиции побывала на космодроме "Восточный"

18 ноября 2024 18:26  [70] Общество

Фото: пресс-служба конкурса "Научная Вселенная"

Нижегородская школьница Ольга Дворцова как победительница конкурса "Научная Вселенная" в составе экспедиции посетила космодром "Восточный". Об этом сообщает пресс-служба конкурса "Научная Вселенная".

Согласно информации, 16 победителей - участников экспедиции смогли воочию увидеть процесс запуска ракеты-носителя "Союз‑2.1б". Посещение космодрома было главным призом конкурса, в котором участвовали более 275 тысяч учеников и студентов из разных городов России.

Во время поездки участники экспедиции также посетили Астрономический центр, смогли увидеть монтаж ракеты-носителя в техническом комплексе "Восточного", побывали в Музее космонавтики. Ребятам также показали стартовый комплекс ракеты-носителя "Ангара" и капсулу спускаемого аппарата.  

"Я учусь в школе имени Гагарина, поэтому у меня с детства была мечта — посетить какой-то объект, связанный с космосом. И о том, что я когда-то попаду на космодром "Восточный», я даже не могла мечтать", - рассказала Ольга Дворцова.

Наставниками конкурса стали молодые ученые, члены Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

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Теги:
Конкурсы Космонавтика
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