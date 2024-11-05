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Общество

Евгений Чинцов встретился с учащимися нижегородской "Школы 800"

18 ноября 2024 18:58  [106] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов встретился с учащимися нижегородской "Школы 800". Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Спикер рассказал старшеклассникам о структуре представительного органа власти, работе депутатского корпуса, истории и деятельности Молодежной палаты при городской Думе. Затем ребята задали ему несколько вопросов. В частности, их интересовало, где он учился, почему решил стать депутатом, что больше всего нравится в работе, как выступить с общественной инициативой, чтобы привести в порядок пустырь вблизи одного из корпусов школы и пр.

"Рад, что пообщаться с ребятами сегодня удалось, несмотря на плотный рабочий график. Понял, что в Думе им понравилось и было интересно. Вопросы посыпались, как из рога изобилия. Передал им слова нашего президента, который сказал, что "страна рассчитывает на молодых граждан России – на их идеи, энергию, желание добиваться поставленных целей, готовность не ждать, когда кто-то устроит получше, а работать и добиваться успеха". Именно поэтому сегодня для них открываются все новые и новые возможности для правильного старта - образовательные проекты, молодежные сообщества, дискуссионные площадки. Предложил ребятам в будущем присмотреться к Молодежной палате и попробовать себя в качестве молодых парламентариев. А главным моим пожеланием им было оставаться верными принятым решениям, никогда не жалеть о них и всегда нести ответственность за свои слова и поступки", - поделился впечатлениями от встречи Евгений Чинцов.

На прощание спикер и гости обменялись подарками. Затем со школьниками провели игру, имитирующую заседание Думы. Также в день визита для ребят и их наставников провели экскурсию. Гости осмотрели залы заседаний и приема официальных делегаций, ознакомились с фотовыставкой, приуроченной к 120-летию главного маршала авиации А.Е.Голованова, и со стендами экспозиции "Город трудовой доблести: штрихи инженерной истории".

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Теги:
Евгений Чинцов Школа 800
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