"Городскую управляющую компанию" Нижнего Новгорода ликвидируют до конца года Общество

18 ноября прошло заседание постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству под председательством Сергея Пляскина. В мероприятии приняли участие председатель Думы Евгений Чинцов и его заместитель Николай Сатаев.

Депутаты заслушали доклад директора департамента экономического развития и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода Елены Антоновой о корректировке постановлений городской Думы "О земельном налоге" и "О налоге на имущество физических лиц". Она проинформировала об изменениях федерального законодательства, в соответствии с которыми увеличиваются ставки налога на недвижимость и земельные участки, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей. При этом для земельных участков ставка составит 1,5%, а для объектов капитального строительства – 2,5%. Члены комиссии рекомендовали городской Думе принять соответствующее решение на заседании 27 ноября.

Также депутаты обсудили информацию представителя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода о ходе реорганизации муниципальных предприятий, осуществляемой в рамках исполнения федерального законодательства.

В настоящее время в реестре муниципального имущества города Нижнего Новгорода числятся семь муниципальных предприятий. В срок до 1 января 2025 года четыре из них - "Нижегородские бани", "Нижегородские сети", "Комбинат ритуальных услуг населению" и "Дворец бракосочетания Автозаводского района" - предполагается реорганизовать, а "Городскую управляющую компанию" - ликвидировать.

Два муниципальных предприятия – "Нижегородское метро" и "Муниципальная недвижимость" - планируется сохранить в существующей организационно-правовой форме, поскольку они осуществляют деятельность в сфере естественных монополий.

Члены комиссии также приняли к сведению доклады о промежуточных итогах реализации муниципальной программы "Развитие цифровых технологий в городе Нижнем Новгороде" и результатах финансово-экономической деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода" за первое полугодие 2024 года.