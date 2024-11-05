Объёмы выдач кредитов наличными за год сократились на 51% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Объёмы выдач кредитов наличными в России сократились на 51% по сравнению с октябрём прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, приведённые Объединенным Кредитным Бюро (ОКБ).

В октябре 2024 года банки выдали россиянам 1,68 млн кредитов наличными на 274,39 млрд руб. За год количество выдач сократилось на 41%. При этом средний размер кредита наличными за год снизился на 17%: со 196 тысяч рублей до 163 тысяч, что стало самым низким показателем в сегменте за последние 6 лет. Средний срок кредитования составляет 2 года 3 месяца.

Всего по итогам 10 месяцев 2024 года россияне оформили в банках 26,98 млн кредитов наличными на 5,14 трлн руб.

В Нижегородской области в октябре было выдано 40,76 тысячи кредитов на 5,88 млрд рублей. Средний размер одного кредита наличными составил 144 тысячи рублей сроком на 25 месяцев. При этом, для сравнения, в сентябре было оформлено 53,67 тысячи кредитов на 8,18 млрд рублей.