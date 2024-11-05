Рекреационную зону создадут на озере Пески в посёлке Петряевка под Дзержинском Общество

Фото: предоставлено ООО "Синтез-ОКА"

Подготовительные работы для создания рекреационной зоны на озере Пески стартовали в пригороде Дзержинска. Проект благоустройства реализует ООО "Синтез-ОКА".

Как напомнили в пресс-службе компании, двустороннее соглашение между предприятием и администрацией Дзержинска было подписано летом 2021 года. Проект станет одним из первых совместно реализованных социально-экономических инициатив.

Земельный участок и расположенное на нём озеро являются собственностью компании. На прилегающей к водоёму территории находится золоотвал Игумновской ТЭЦ, который является искусственной насыпью и не используется около 70 лет.

В соответствии с проектом, который утвёрждён всеми надзорными органами, началось выравнивание ландшафта. Затем с территории уберут аварийные деревья и сорные кустарники. Акваторию озера эти работы не затронут и не изменят.

"Все работы проводятся с соблюдением норм и стандартов безопасности, по утвержденной документации и с учетом минимального воздействия на экосистему", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что проект создания рекреационной зоны рассчитан на несколько лет.

Гендиректор АО "Химтэк Инжиниринг", Управляющей ГК "Синтез ОКА" Сергей Луговской рассказал, что вода в озере Пески чистая и постоянно обновляется за счёт бьющих из земли родников.

"Поскольку производственной необходимости у предприятия в водном объекте нет, компания решила использовать искусственный водоём в интересах всех жителей Дзержинска. Это станет подарком предприятия к столетнему юбилею города", – уточнил представитель компании.

Предварительный проект рекреации предполагает создание пляжа, детской и спортивных площадок, зоны беседок и барбекю и другой развлекательной инфраструктуры. В акватории появится зона водных активностей, а вокруг озера - пешеходные и велосипедные дорожки с освещением и дополнительным озеленением.

Итоговый проект благоустройства будет представлен до конца 2024 года.