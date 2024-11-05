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Общество

Число ДТП в Нижегородской области снизилось на 2,5% за десять месяцев 2024 года

19 ноября 2024 11:43  [38] Общество

Число ДТП в Нижегородской области за 10 месяцев 2024 года снизилось на 2,5%. Об этом на пресс-конференции в "Нижегородском областном информационном центре" 19 ноября сообщил начальник УГИБДД по Нижегородской области, полковник полиции Владимир Ежов.

По его словам, за десять месяцев текущего года отмечено снижение общего числа ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 3 911 до 3 814.

Кроме того, число погибших в автоавариях в регионе за указанный период по сравнению с минувшим годом также снизилось: с 273 до 266.

"Основными причинами ДТП стали выезд на встречную полосу и превышение скоростного режима, 750 и 974 аварий соответственно. Выезд на встречную полосу является самым тяжким ДТП, в которых погибают участники дорожного движения. Сотрудники ГИБДД в регионе проводят огромную разъяснительную работу с водителями, в том числе, с персоналом транспортных пассажирских автопредприятий. Для снижения таких ДТП на дорогах региона продолжается нанесение шумовой разметки, установка предупреждающих дорожных знаков и пластиковых "ограничителей обгона", - рассказал Владимир Ежов.

Ранее сообщалось, что более 160 ДТП с участием детей произошло в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ГИБДД ДТП Статистика
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