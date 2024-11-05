Глеб Никитин: "Вузы играют огромную роль в развитии региона" Общество

19 ноября в России отмечается День преподавателя высшей школы. С профессиональным праздником преподавателей и ветеранов отрасли поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Вузы играют огромную роль в жизни региона. Это интеллектуальные, научные, творческие центры, которые объединяют тысячи людей, помогают им расти и развиваться. Все это становится возможным благодаря труду преподавателей и сотрудников вузов, вкладывающих душу в свою работу". - отметил глава региона.

"У нас очень много талантливых и ярких преподавателей, которые не просто дают своим ученикам знания, но и становятся для них настоящими наставниками", - подчеркнул губернатор.

"Нельзя сегодня не отметить и вклад наших ветеранов. Именно вами заложен фундамент всех сегодняшних достижений, многие из вас продолжают активно участвовать в жизни своих вузов, делятся знаниями и опытом", - сказал Глеб Никитин.