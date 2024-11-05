График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2024 12:20  [100] Глеб Никитин: "Вузы играют огромную роль в развитии региона"
19 ноября 2024 12:14  [108] Всероссийский конкурс "Родная игрушка" открыл приём заявок
19 ноября 2024 11:43  [133] Число ДТП в Нижегородской области снизилось на 2,5% за десять месяцев 2024 года
19 ноября 2024 10:57  [128] Доброволец СВО: "Отправляюсь на спецоперацию с уверенностью в нашей скорой победе!"
19 ноября 2024 10:33  [170] Гибридный трекер для мониторинга транспорта появился в РФ
19 ноября 2024 10:05  [152] Рекреационную зону создадут на озере Пески в посёлке Петряевка под Дзержинском
19 ноября 2024 08:49  [199] Начисление взносов на капремонт хотят сделать дифференцированным
19 ноября 2024 08:25  [231] Производство мобильных убежищ от ядерного взрыва стартовало в Дзержинске
19 ноября 2024 07:55  [275] "Городскую управляющую компанию" Нижнего Новгорода ликвидируют до конца года
19 ноября 2024 07:31  [188] Нулевой НДС для для инфраструктуры в туриндустрии продлят до конца 2030 года
Общество

Глеб Никитин: "Вузы играют огромную роль в развитии региона"

19 ноября 2024 12:20  [100] Общество

19 ноября в России отмечается День преподавателя высшей школы. С профессиональным праздником преподавателей и ветеранов отрасли поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Вузы играют огромную роль в жизни региона. Это интеллектуальные, научные, творческие центры, которые объединяют тысячи людей, помогают им расти и развиваться. Все это становится возможным благодаря труду преподавателей и сотрудников вузов, вкладывающих душу в свою работу". - отметил глава региона.

"У нас очень много талантливых и ярких преподавателей, которые не просто дают своим ученикам знания, но и становятся для них настоящими наставниками", - подчеркнул губернатор.

"Нельзя сегодня не отметить и вклад наших ветеранов. Именно вами заложен фундамент всех сегодняшних достижений, многие из вас продолжают активно участвовать в жизни своих вузов, делятся знаниями и опытом", - сказал Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Образование Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph