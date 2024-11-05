Более 300 ДТП с самокатами произошло в Нижегородской области в 2024 году Происшествия

За десять месяцев 2024 года в Нижегородской области было зарегистрировано 302 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом на пресс-конференции в "НОИЦ" 19 ноября сообщил начальник УГИБДД Нижегородской области, полковник полиции Владимир Ежов.

По его словам, число аварий с самокатами в регионе за год практически удвоилось.

"Всего в это году уже произошло 302 ДТП, в которых 2 человека погибли, а 314 получили травмы. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году", - подчеркнул руководитель нижегородского УГИБДД.

Отвечая на вопрос НИА "Нижний Новгород" о возможном запрете использования электросамокатов на центральных улицах Нижнего Новгорода (Большая Покровская, Верхне-Волжская набережная и др), Владимир Ежов заявил, что, с учетом роста аварийности с участием самокатов, в целом поддерживает такой запрет.

"Правовой статус СИМ до сих пор не определен. Это и не транспорт, и уже не пешеход", - заключил Владимир Ежов.

Ранее сообщалось, что рекордный рост ДТП с участием электросамокатов зафиксирован в Нижнем Новгороде.