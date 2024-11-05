Юные хоккеисты из Выксы посетили игру Торпедо – Локомотив в Нижнем Новгороде при поддержке ОМК Спорт

Около 30 детей, которые занимаются в спортивных школах Выксы, посетили игру нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" с ярославским "Локомотивом" 16 ноября. Билеты на игру ребятам и тренерам предоставила Объединенная металлургическая компания (ОМК), которая вместе с нижегородским клубом помогает развивать детский хоккей в регионе.

Поболеть за "Торпедо", который выступает в Континентальной хоккейной лиге, отправились воспитанники младших и юношеских команд. Этой поездкой их поощрили за успехи на тренировках и играх. Несмотря на то, что нижегородцы пропустили в свои ворота гол от соперников из Ярославля, выксунские болельщики все равно остались довольны. Они увидели красивую атакующую игру любимой команды.

"Когда ты смотришь вживую игру, другие эмоции, другое чувство. Ты видишь, как игроки думают, как они открываются. А по телевизору это совсем другое", - поделился впечатлениями Сергей Рыкин, играющий за команду хоккейного клуба "Металлург".

Его одноклубник Матвей Мальцев мечтает в будущем играть в КХЛ, как и торпедовцы: "Я наблюдаю за играми "Торпедо" и вижу много молодых воспитанников. И понимаю, что могу стать таким же".

"Цель поездок на матчи больших команд как раз в том, чтобы вдохновить ребят мечтать по-крупному. И, конечно, они уже смотрят игры не как рядовые болельщики, а будущие профессионалы: анализируют тактику, стратегию, отмечают для себя какие-то приемы. Вижу, что каждый такой выезд заряжает детей не меньше, чем мастер-классы от любимых игроков и тренировки со специалистами "Торпедо", которые мы в этом году тоже проводили. Продолжим эту работу и дальше", – отметил куратор программы от ОМК, директор спортивного клуба "Металлург" Андрей Осташкин.