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Общество

Дзержинскую ТЭЦ посетили ученики школы №3 Дзержинска

19 ноября 2024 15:38  [134] Общество

На Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс" 19 ноября побывали десятиклассники школы №3 Дзержинска. Экскурсия прошла в рамках корпоративной программы "Т Плюс" "Открытый турникет" и Всероссийского профориентационного проекта "Билет в будущее".

Ребята посетили основные цеха и щиты управления электростанции, познакомились с процессом выработки электричества и тепла. Провёл экскурсию начальник производственно-технического отдела Дзержинской ТЭЦ Вячеслав Купчихин.

"Мы всегда рады юным гостям и стараемся сделать такие экскурсии интересными и увлекательными. Цель программы "Открытый турникет" – привлечь внимание школьников к энергетике. Нам есть, что показать ребятам: Дзержинская ТЭЦ сегодня – передовая, высокоэффективная электростанция, здесь работают мощное генерирующее оборудование и современные системы управления. Рассчитываем, что такие поездки станут для кого-то из старшеклассников первым шагом в профессию энергетика", – отметил Вячеслав Купчихин.

Ранее в этом учебном году на Дзержинской ТЭЦ побывали ученики школы №5 Дзержинска, Сормовскую ТЭЦ посетили учащиеся нижегородских школ №26 и №9. Экскурсии школьников на электростанции Нижегородского филиала "Т Плюс" продолжатся в ноябре-декабре.

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Теги:
Т Плюс
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